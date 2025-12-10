Roma, per i senzatetto l’accoglienza resta a metà

VideoVideo NotiziaRoma, per i senzatetto l’accoglienza resta a metàdi Tommaso Di Caprio10 Dicembre 2025di Tommaso Di Caprio10 Dicembre 2025 2Servizio di Tommaso Di Caprio e Alessio GarzinaTommaso Di Caprio post precedente Strade di sangue, il maxi-piano del Comune di Roma per limitare gli incidenti Ti potrebbe interessare Strade di sangue, il maxi-piano del Comune di Roma per limitare gli... 10 Dicembre 2025 Trump gela Zelensky e l’Europa: “Siete deboli, accettate il piano Usa” (Il... 10 Dicembre 2025 Zelensky a Roma cerca la sponda di Meloni. “Condivideremo il piano rivisto... 09 Dicembre 2025 Reporter senza frontiere: “67 giornalisti uccisi nell’ultimo anno, quasi la metà a... 09 Dicembre 2025 Violenze in corsia, infermieri nel mirino 05 Dicembre 2025 Allarme marciapiedi a Roma. Pronto piano da oltre 24 milioni 05 Dicembre 2025