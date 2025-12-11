NEWS ANSA

Spettacoli

Torna MasterChef Italia
al via la nuova edizione
del live cooking più amato

Tra le novità il Creative Test

Le prime due puntate alle 21.15

di Enza Savarese11 Dicembre 2025
masterchef italia

Foto Instagram

MILANO – Si accendono i fornelli anche quest’anno. Torna la 15esima edizione di MasterChef Italia su Sky Uno alle 21.15. Al via le prime due puntate di selezioni per scoprire come verrà composta la Masterclass di venti cuochi amatoriali. Tra le novità il Creative Test, un’ultima occasione per convincere i giudici di meritare il grembiule bianco. A non cambiare mai però sono proprio loro: i giudici di Masterchef. Il trio composto da Giorgio Locatelli, Antonino Cannavacciuolo e Bruno Barbieri ritorna anche quest’anno. 

La parola d’ordine di quest’edizione è innovazione, ma senza dimenticare la tradizione. Nelle selezioni oltre alla presenza di chef Chiara Pavan, che osserverà ogni mossa dei concorrenti, torna anche l’all-in: la possibilità di cinque minuti aggiuntivi per assicurarsi già alla prima selezione i tre sì dei giudici ed entrare in Masterclass. Per chi invece durante le selezioni riceverà il grembiule grigio potrà sfruttare la nuova prova in programma per salvarsi. Con il Creative Test i concorrenti dovranno far uso della propria creatività per convincere il giudice ancora in dubbio ad aprirgli le porte del live cooking. 

Ogni giovedì, i concorrenti si sfideranno sperando di diventare il prossimo Masterchef italiano. Tra gli ospiti di questa edizione confermati volti già noti al programma tra cui Jeremy Chan (chef e co-fondatore del ristorante Ikoyi a Londra), Ciccio Sultano (2 Stelle Michelin nel ristorante Duomo di Ragusa), Iginio e Debora Massari (con la temuta prova di pasticceria), Jessica Rosval (allieva di Massimo Bottura) con le donne del progetto Roots e Ángel León (3 Stelle Michelin con il ristorante Aponiente a Cadice, in Spagna).

