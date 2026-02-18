Mattarella all’assemblea del Csm: “Rispetto per le istituzioni” (Il Fatto del giorno)

VideoMattarella all’assemblea del Csm: “Rispetto per le istituzioni” (Il Fatto del giorno)di Filippo Saggioro18 Febbraio 2026di Filippo Saggioro18 Febbraio 2026 4A cura di Filippo SaggioroFatto del giornoFilippo Saggioro post precedente Bce, Lagarde pronta a lasciare Francoforte. L’indiscrezione del Financial Times Ti potrebbe interessare Bufera su Mélenchon dopo il delitto di Lione (Il Fatto del giorno) 17 Febbraio 2026 Nuove prove di dialogo a Ginevra tra Russia e Ucraina (Il Fatto... 17 Febbraio 2026 Ztl, stretta del Campidoglio sulle auto elettriche 17 Febbraio 2026 Le nuove regole per i dehor della Capitale 16 Febbraio 2026 La seconda moschea di Roma al bivio 16 Febbraio 2026 San Lorenzo, cronaca di un quartiere riqualificato a metà 16 Febbraio 2026