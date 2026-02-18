FRANCOFORTE – “Christine Lagarde lascerà la Bce prima della fine del suo mandato di 8 anni”. È l’indiscrezione lanciata mercoledì 18 febbraio dal Financial Times. Secondo una fonte citata dal quotidiano economico-finanziario britannico, la presidente della Banca centrale europea vorrebbe dare a Emmanuel Macron e a Friedrich Merz la possibilità di scegliere il suo successore prima del voto per l’Eliseo dell’aprile 2027.

La smentita

Dopo l’iniziale volontà di non commentare, a stretto giro è arrivata la smentita della Banca centrale europea e della stessa Lagarde. Un portavoce ha riferito all’Ansa che “la presidente è completamente focalizzata sulla sua missione e non ha preso alcuna decisione riguardo la fine del suo mandato”. Posizione che fa il paio con quella espressa in mattinata dal componente del board della Bce Piero Cipollone a margine dell’incontro con il comitato esecutivo dell’Abi.

Le pressioni di Macron

Secondo il Financial Times, fonti vicine a Parigi avrebbero confermato che Macron – non più candidabile per un terzo mandato per la presidenza francese – desidererebbe da mesi avere voce in capitolo nella scelta del successore di Lagarde. Del resto le elezioni presidenziali francesi di aprile dell’anno prossimo saranno cruciali per la seconda economia più grande della zona euro e per l’Ue nel suo complesso. Con Le Pene e Bardella in testa nei sondaggi e apertamente euroscettici, potrebbero complicarsi i rapporti con istituzioni europee come la Bce.

I possibili successori

Gli economisti europei intervistati dal giornale inglese a dicembre davano in pole per la successione l’ex governatore della banca centrale spagnola Pablo Hernández de Cos o il suo omologo olandese Klaas Knot. Sempre il Ft aveva scritto che Isabel Schnabel, membro del consiglio esecutivo di Francoforte, aveva dichiarato di essere interessata al ruolo. Come pure il presidente della Bundesbank Joachim Nagel, secondo fonti a lui vicine citate dal quotidiano.

Una storia già vista

Lo scorso gennaio Lagarde aveva detto a Bloomberg Tv di aver accettato la guida della Bce – voluta nel 2019 da Macron e Merkel – con l’impressione che avrebbe svolto un mandato di cinque anni. Un commento interpretato dagli osservatori come una possibile preparazione per un’uscita anticipata. Proprio a Macron aveva detto: “Sarò a Francoforte per cinque anni”. Nell’estate dello scorso anno, un’ulteriore smentita era arrivata dopo che l’ex presidente del World Economic Forum, Klaus Schwab, aveva dichiarato che la titolare di Francoforte discuteva di una possibile uscita anticipata per assumere la guida del Wef. “Mi dispiace dirvi che non state per vedere la mia uscita di scena”, ha detto Lagarde ai giornalisti lo scorso giugno.