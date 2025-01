ROMA – John Elkann entra nel Cda di Meta. Il fondatore e ceo dell’azienda Mark Zuckerberg lo ha annunciato ieri. Il presidente di Stellantis si è detto felice di apportare la sua esperienza globale e una prospettiva a lungo termine.

L’annuncio su Facebook

Con un post nel social da lui creato, Zuckerberg ha informato dell’ingresso in Meta Platforms Inc. del ceo di Exor. L’imprenditore statunitense ha scritto che è entusiasta dei nuovi arrivi – oltre al figlio di Alain e Margherita Agnelli sono entrati nel consiglio anche Dana White e Charlie Songhurst – perché aiuteranno a raggiungere la visione dell’azienda. Elkann e Zuckerberg si conoscono da tempo: nel 2022 il secondo è stato ospite del primo a Torino per alcuni giorni. I due imprenditori in comune hanno la passione per la tecnologia e l’innovazione, fattori che per loro devono guidare crescita e sviluppo delle società.

L’ingresso del ceo di Exor in Meta apre nuove scenari

Nel dare notizia dell’ingresso di Elkann, Meta sottolinea il ruolo di ceo di Exor, “una delle maggiori società di investimento europee controllata dalla famiglia Agnelli”, citando le aziende di cui è azionista. Non un caso. Facebook, Instagram ,Whatsapp, Messenger, Oculus e Workplace fanno parte di Meta. Ferrari, Philips, Christian Loouboutin, Juventus Football Club e non solo sono controllate da Exor.

Chi sono gli altri protagonisti

Dana White è un imprenditore, noto al grande pubblico per essere il presidente della Ufc, la principale organizzazione statunitense di arti marziali miste. Ma non solo. Grande estimatore di Donald Trump, il suo ingresso nel consiglio ha fatto molta notizia negli Stati Uniti, dove la sua nomina è considerata un segnale di uno spostamento a destra dell’azienda di Zuckerberg.

Charlie Songhurst è un investitore con partecipazioni in più di 500 società tecnologiche, esperto di start-up nel mondo tech. In precedenza ha ricoperto il ruolo di Direttore generale in Microsoft e ha lavorato per Yahoo e Skype, oltre che per Google.