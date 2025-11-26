OLIMPIA – All’inizio dei giochi invernali di Milano – Cortina 2026 mancano ancora 71 giorni, ma lo spirito olimpico è già nell’aria. Si è svolto oggi a Olimpia, antica città greca culla delle olimpiadi, il rito dell’accensione della torcia olimpica. Ad interpretare il ruolo della grande sacerdotessa, l’attrice ellenica Mary Mina, che ha riportato alla vita la cerimonia secolare di fronte alla statua in marmo della Nike di Peonio nella suggestiva cornice del museo archeologico di Olimpia. La pioggia ha reso impossibile accendere la fiamma con l’uso dello specchio parabolico, che concentra i raggi del sole, previsto dalla tradizione. Per sopperire al problema, la fiamma è stata quindi accesa nei giorni precedenti la cerimonia, durante una mattina soleggiata, e tenuta in serbo fino al giorno dell’evento.