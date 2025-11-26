NEWS ANSA

Sito aggiornato alle 13:07 del 26 novembre 2025

HomeVideo Ucraina, sì di Kiev al nuovo piano di pace. Trump: “Vicini all’accordo” (Il Fatto del giorno)
Video

Ucraina, sì di Kiev al nuovo piano di pace. Trump: “Vicini all’accordo” (Il Fatto del giorno)

di Antonio Fera26 Novembre 2025
di Antonio Fera26 Novembre 2025

A cura di Antonio Fera

Ti potrebbe interessare

Nuova svolta sul caso della famiglia nel bosco: l’avvocato difensore rimette il...

26 Novembre 2025

Verso il sì al reato di femminicidio, che cosa cambierà (Il Fatto...

25 Novembre 2025

Ustica, il centrosinistra si mobilita per dire no all’archiviazione (Il Fatto del...

24 Novembre 2025

Ucraina, continuano a Ginevra i colloqui di pace (Il Fatto del giorno)

24 Novembre 2025

Sballarsi con le bombolette per montare la panna. La droga dei ragazzi...

21 Novembre 2025

Metro far west, ancora furti nelle metropolitane di Roma

21 Novembre 2025
Accessibility by WAH