MILANO – L’Ice arriverà in Italia per le Olimpiadi Milano-Cortina. Ma avrà un ruolo “investigativo e non operativo”. Dopo le polemiche, il Viminale scioglie ogni dubbio. Gli agenti si coordineranno con le forze dell’ordine italiane nella sala operativa 24 ore su 24 allestita nel Consolato meneghino.

La conferma arriva anche da un portavoce della Casa Bianca: “La Homeland security investigations fornirà supporto al servizio di sicurezza diplomatica del Dipartimento di Stato degli Stati Uniti e alla nazione ospitante per verificare e mitigare i rischi derivanti dalle organizzazioni criminali transnazionali”.

“Non è che arrivano le SS o quelli coi mitra con la faccia coperta. Vengono loro perché è il reparto deputato all’antiterrorismo”, spiega il vicepremier Antonio Tajani. E per il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi “sulla vicenda si è scatenato una tempesta in un bicchiere”.

Il piano da 50 milioni prevede la no fly zone e l’istituzione di cinque aree rosse: da piazza Sempione all’Ice park in fiera a Rho, dal villaggio olimpico all’area circostante al Forum di Assago. Sul territorio saranno dispiegati seimila uomini del sistema di sicurezza nazionale. Di questi, 3200 poliziotti saranno in servizio a Milano, Sondrio, Trento, Belluno, Bolzano, Verona, Varese e Venezia.

Il centrosinistra ha indetto una manifestazione sabato 31 gennaio. “A Milano non sono benvenuti”, è intervenuto il sindaco Giuseppe Sala. Nel frattempo, la petizione “No alla presenza dell’ Ice in Italia per le Olimpiadi” ha superato le 15mila firme.