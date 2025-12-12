NEWS ANSA

Sito aggiornato alle 12:57 del 12 dicembre 2025

HomeCultura Milano ricorda le vittime di piazza Fontana. A 56 anni dalla strage inaugurato un nuovo memoriale
Cultura

A Milano la commemorazione
per il 56esimo anniversario
della stage di piazza Fontana

Nel corso dell'evento verrà innaugurata

l'opera permanente "Non Dimenticarmi”

di Valerio Francesco Silenzi12 Dicembre 2025
di Valerio Francesco Silenzi12 Dicembre 2025
piazza fontana

Una foto d'archivio dell' attentato nel salone della Banca Nazionale dell'Agricoltura a Milano il 12 dicembre 1969. Archivio Ansa

MILANO – Milano rende omaggio alle vittime della strage di piazza Fontana nel 56º anniversario dell’attentato neofascista che, il 12 dicembre 1969, provocò 17 morti e 88 feriti nella sede della Banca Nazionale dell’Agricoltura. Quell’esplosione, che segnò l’inizio della stagione della strategia della tensione, rimane uno dei passaggi più traumatici della storia repubblicana: un evento che generò paura, sospetti e una lunga catena di depistaggi. La verità giudiziaria – pur avendo trovato le responsabilità dell’area neofascista – non ha raggiunto mai condanne definitive.

Il corteo partirà da piazza della Scala alle 15.45 e raggiungerà piazza Fontana alle 16.37, l’ora esatta dell’esplosione. Qui saranno deposte le corone e verrà osservato un momento di silenzio.

Durante la cerimonia interverranno il sindaco di Milano Giuseppe Sala, la storica Michela Ponzani, la studentessa Matilde Martinelli Boneschi, il vigile del fuoco Romeo Turrin, Enrico Vizza della Uil Milano e Federico Sinicato dell’Associazione Familiari. Saranno presenti anche la sindaca di Brescia Laura Castelletti e l’assessore alla Cultura di Bologna Daniele Del Pozzo.

Nel corso della commemorazione verrà inoltre presentata l’opera permanente “Non Dimenticarmi”, realizzata dall’artista Ferruccio Ascari e dedicata alle vittime della strategia della tensione e delle principali stragi neofasciste avvenute tra il 1969 e il 1980.

Ti potrebbe interessare

Per il Time gli architetti dell’Intelligenza Artificiale sono la persona dell’Anno 2025 

12 Dicembre 2025

Chance mancate e povertà educativa. Il rapporto Openpolis sul divario sociale dei...

11 Dicembre 2025

Maria Corina Machado assente all’evento del Nobel, presto a Oslo

10 Dicembre 2025

La cucina italiana è Patrimonio Unesco. Meloni: “Primi al mondo con questo...

10 Dicembre 2025

Rsf: “Nel 2025 uccisi 67 giornalisti, la metà a Gaza”. Almeno 53...

09 Dicembre 2025

Premio Tg Poste 2025, riconoscimento al Master in Giornalismo della Lumsa

05 Dicembre 2025
Accessibility by WAH