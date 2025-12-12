MILANO – Milano rende omaggio alle vittime della strage di piazza Fontana nel 56º anniversario dell’attentato neofascista che, il 12 dicembre 1969, provocò 17 morti e 88 feriti nella sede della Banca Nazionale dell’Agricoltura. Quell’esplosione, che segnò l’inizio della stagione della strategia della tensione, rimane uno dei passaggi più traumatici della storia repubblicana: un evento che generò paura, sospetti e una lunga catena di depistaggi. La verità giudiziaria – pur avendo trovato le responsabilità dell’area neofascista – non ha raggiunto mai condanne definitive.

Il corteo partirà da piazza della Scala alle 15.45 e raggiungerà piazza Fontana alle 16.37, l’ora esatta dell’esplosione. Qui saranno deposte le corone e verrà osservato un momento di silenzio.

Durante la cerimonia interverranno il sindaco di Milano Giuseppe Sala, la storica Michela Ponzani, la studentessa Matilde Martinelli Boneschi, il vigile del fuoco Romeo Turrin, Enrico Vizza della Uil Milano e Federico Sinicato dell’Associazione Familiari. Saranno presenti anche la sindaca di Brescia Laura Castelletti e l’assessore alla Cultura di Bologna Daniele Del Pozzo.

Nel corso della commemorazione verrà inoltre presentata l’opera permanente “Non Dimenticarmi”, realizzata dall’artista Ferruccio Ascari e dedicata alle vittime della strategia della tensione e delle principali stragi neofasciste avvenute tra il 1969 e il 1980.