Economia

Ex Ilva, arriva la seconda offerta di acquisizione. È degli americani di Bedrock Industries

di Giacomo Basile12 Dicembre 2025
ex ilva urso

Lo stabilimento ex Ilva visto dai tetti del quartiere Tamburi | Foto Ansa

TARANTO – Due offerte sono giunte per l’acquisto dell’intero complesso industriale degli stabilimenti ex Ilva. Oltre a quella presentata da Flacks Group, è pervenuta entro la scadenza di mezzanotte anche quella di Bedrock Industries. La notizia è stata diffusa dai commissari straordinari di Acciaierie d’Italia in amministrazione straordinaria Giovanni Fiori, Giancarlo Quaranta, Davide Tabarelli e di Ilva in amministrazione straordinaria, Alessandro Danovi, Francesco di Ciommo e Daniela Savi. Adesso, i commissari avvieranno una valutazione approfondita delle offerte ricevute, al fine di verificarne la completezza e la conformità ai criteri stabiliti dal bando.

Nonostante le due offerte la procedura di gara rimane aperta

La procedura di gara, si sottolinea, “rimane comunque aperta: come previsto dal bando, eventuali ulteriori soggetti interessati potranno presentare una propria offerta purché migliorativa rispetto a quelle già pervenute”.

