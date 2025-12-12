TARANTO – Due offerte sono giunte per l’acquisto dell’intero complesso industriale degli stabilimenti ex Ilva. Oltre a quella presentata da Flacks Group, è pervenuta entro la scadenza di mezzanotte anche quella di Bedrock Industries. La notizia è stata diffusa dai commissari straordinari di Acciaierie d’Italia in amministrazione straordinaria Giovanni Fiori, Giancarlo Quaranta, Davide Tabarelli e di Ilva in amministrazione straordinaria, Alessandro Danovi, Francesco di Ciommo e Daniela Savi. Adesso, i commissari avvieranno una valutazione approfondita delle offerte ricevute, al fine di verificarne la completezza e la conformità ai criteri stabiliti dal bando.

Nonostante le due offerte la procedura di gara rimane aperta

La procedura di gara, si sottolinea, “rimane comunque aperta: come previsto dal bando, eventuali ulteriori soggetti interessati potranno presentare una propria offerta purché migliorativa rispetto a quelle già pervenute”.