ROMA – Non chiamatelo vecchio, ma vintage. Dopo cinquant’anni, Canzonissima tornerà su Rai 1. Sebbene manchi ancora una data ufficiale, le prime informazioni indicano la fine di marzo come possibile finestra per la messa in onda del varietà dedicato alla musica. L’annuncio è arrivato dalla conduttrice Milly Carlucci, che sul proprio profilo Instagram ha postato una foto con un logo del programma.

Milly Carlucci al lavoro sul cast

Tra gare musicali, sketch e comicità, lo show vanta dodici edizioni, dal 1956 al 1975. Il nuovo format ricalcherà la formula originale basata sulla competizione canora. La stessa Milly Carlucci è al lavoro per definire il cast. Secondo quanto emerso, la nuova giuria sarà composta da artisti di spicco dell’attuale panorama musicale, che valuteranno le prestazioni dei concorrenti.

Gli storici conduttori dello show

Canzonissima rappresenta uno dei programmi storici del servizio pubblico. Nel corso degli anni, il varietà è stato condotto da figure iconiche della televisione italiana come Raffaella Carrà, Mike Bongiorno, Pippo Baudo e Mina. La scelta del cast sarà un fattore chiave per la trasmissione. L’obiettivo, infatti, è quello di raggiungere il maggior numero di spettatori il sabato sera, sfidando Amici di Maria De Filippi su Canale 5, che dovrebbe andare in onda il prossimo 21 marzo.

Il duello tra Rai e Mediaset

Si riaccende, dunque, il duello tra Rai e Mediaset. Anche a Cologno Monzese hanno guardato al passato, centrando l’obiettivo, con la Ruota della fortuna condotta da Gerry Scotti. Ma anche con Sarabanda, il quiz musicale è tornato in onda questa estate con Enrico Papi al timone. Si punta, poi, anche sul game show Ok, il prezzo è giusto, riacquistato da Mediaset dopo una lunga trattativa con i vertici di Viale Mazzini.