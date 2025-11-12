ROMA – Continuano gli sgomberi nella Capitale, in zona Cinecittà. A una settimana dal precedente intervento, le forze dell’ordine sono tornate in via Eudo Giulioli e hanno posto sotto sequestro 11 appartamenti occupati abusivamente da cittadini sudamericani. L’operazione ha riguardato gli stabili ai civici 12, 16, 22 e 28 della via. Già il 5 novembre erano stati liberati otto appartamenti. Con gli 11 sgomberati oggi, salgono a 19 gli alloggi restituiti alla proprietà, il Fondo Immobiliare Scoiattolo.

I Carabinieri appongono i sigilli e affiggono l’avviso di sequestro sulla porta degli appartamenti in via Eudo Giulioli

Risse e case occupate. “Uno sgombero necessario per il quartiere”

Come riportato in una nota dei Carabinieri, l’obiettivo degli interventi è riportare sicurezza in un’area che da tempo è segnalata per episodi di degrado, tra cui la maxi rissa della notte del 17 ottobre in Via Flavio Stilicone, con gruppi di cittadini sudamericani e bengalesi che si sono affrontati utilizzando spranghe, coltelli e persino un piccone.

Nei palazzi in cui sono stati sgomberati gli appartamenti vivono anche cinque famiglie regolarmente assegnatarie, che negli ultimi anni si sono trovate circondate da occupazioni irregolari e situazioni di forte insicurezza. Durante le operazioni, queste famiglie hanno ringraziato le forze dell’ordine per l’intervento, definito dagli stessi carabinieri una “azione di ripristino della legalità, accompagnata dall’attenzione alle persone coinvolte”.

Soluzioni alternative per gli occupanti

Prima di procedere agli sgomberi, i servizi sociali di Roma Capitale hanno individuato soluzioni abitative temporanee per i nuclei familiari presenti negli appartamenti, molti dei quali vivevano in condizioni critiche, con gravi problemi igienici e la presenza di bambini in tenera età.

Il futuro degli immobili

Secondo quanto raccolto da RomaToday, è in corso una trattativa tra l’attuale proprietà e un gruppo di investitori che in passato aveva acquistato l’ex hotel Cinecittà, struttura che a suo tempo era stata anch’essa oggetto di occupazioni da parte di gruppi di sudamericani. Da un’informativa dei carabinieri emerge che l’occupazione degli appartamenti in via Eudo Giulioli sarebbe infatti avvenuta proprio dopo lo sgombero dell’ex albergo.