ROMA – Un nuovo pacchetto di misure su sicurezza e immigrazione. È quanto prevede il disegno di legge che la Lega presenterà oggi, 12 novembre, in conferenza stampa. Come riporta Il Fatto Quotidiano, il leader del Carroccio Matteo Salvini aveva già informato il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, senza condividere la proposta con la premier Giorgia Meloni. Un gesto che ha scatenato l’irritazione di Fratelli d’Italia, ma anche un tentativo della Lega di farsi portavoce delle nuove norme.

La riunione a Palazzo Chigi e i dati del Viminale sui delitti nel 2024

La spinta propulsiva a un nuovo provvedimento sulla sicurezza, infatti, sarebbe arrivata dopo l’incontro dello scorso 4 novembre a Palazzo Chigi tra Meloni, Piantedosi e il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Giovanbattista Fazzolari. Durante la riunione, sono stati presentati i dati del Viminale sui delitti commessi nel 2024. In crescita dell’1,7% rispetto al 2023. Una statistica che allarma il governo e alimenta la discussione sui mezzi e i metodi da utilizzare per far fronte al problema.

Nuove disposizioni sugli sfratti

Durante un evento della Lega a Bari, in vista delle prossime regionali in Puglia il 23 e 24 novembre, lo stesso Salvini aveva dato qualche anticipazione sul provvedimento: “Sarà affrontato il tema degli sfratti”. Nel disegno di legge, infatti, appare un intervento sulla restituzione, che dovrebbe essere estesa anche alle seconde case. L’iter dovrebbe essere gestito da un nuovo ente, l’Autorità per l’esecuzione degli sfratti, che farà capo al Ministero della Giustizia e a cui il proprietario potrà rivolgersi direttamente.

La Lega spinge per introdurre un permesso di soggiorno a punti

Sul fronte dell’immigrazione, l’obiettivo è quello di restringere ai soli coniugi e ai figli minori la possibilità di ricongiungimento familiare. Non solo. Perché la Lega spingerebbe per l’introduzione di un permesso di soggiorno a punti, che verrebbero decurtati nel caso in cui lo straniero commetta un reato. Altro punto cruciale è la legittima difesa. In questo caso, il divieto di iscrizione per atto dovuto al registro degli indagati dovrebbe essere esteso ai cittadini che si sono difesi da un’aggressione.