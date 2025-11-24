NEWS ANSA

Spettacoli

L'addio a Ornella Vanoni
La camera ardente
e i funerali oggi a Milano

Migliaia di persone l'hanno salutata

Musica e fiori per ricordarla al Piccolo

di Marco Bertolini24 Novembre 2025
Vanoni

Ornella Vanoni nel 1978 | Foto Ansa

MILANO – L’ultimo saluto a Ornella Vanoni. Per farlo ha riaperto la camera ardente del Piccolo Teatro di Milano, dove fino alle 13 di oggi (24 novembre) è stato possibile salutare la regina della canzone italiana. Oltre 5 mila le persone alla camera ardente. Mentre dalle 15 iniziano i funerali della “ragazza della mala”, nella sua Milano.

I funerali verranno celebrati a Brera

La celebrazione si svolgerà nel quartiere meneghino dove Vanoni ha vissuto, nella chiesa di San Marco in Brera. In segno di cordoglio dell’intera comunità milanese, il sindaco Giuseppe Sala ha proclamato il lutto cittadino per l’intera giornata di oggi. “La città non la dimenticherà, probabilmente meriterebbe anche altro rispetto all’aiuola (che aveva chiesto con ironia l’artista come ricordo, ndr)”, ha detto Sala. Non solo. 

Il sindaco di Milano Giuseppe Sala alla camera ardente di Ornella Vanoni al Piccolo Teatro ieri, domenica 23 novembre | Foto Ansa

Musica e fiori per ricordarla

“E come tanto tempo fa, ripeto: chi lo sa? Domani è un altro giorno, si vedrà”. Risuona “Domani un altro giorno”, la canzone uscita nel 1971, nella sala Paolo Grassi del Piccolo Teatro. Da domenica le sue note e il giallo dei fiori accolgono migliaia di visite alla camera ardente. Una carriera iniziata nel 1956 e sempre legata alla città di Milano. Anche la città piange la sua cantante e la pioggia incessante accompagna il pellegrinaggio dei cittadini – e non solo – che desiderano salutare Vanoni. Già oggi, lunedì 24 novembre, centinaia di persone si sono messe in fila per renderle omaggio. 

La camera ardente allestita al Piccolo Teatro per Ornella Vanoni | Foto Ansa

