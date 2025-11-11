ROMA – “Oro e rosa” come le sfumature dei tramonti e dell’aurora. Il nuovo album di Irene Grandi, in uscita il 14 novembre, è un disco “in cui c’è molto colore” e che vuole ”portare luce, anche dove la luce è nascosta ed è solo una promessa”, ha spiegato la cantante all’Ansa.

Il buio e la luce riflettono i momenti di trasformazioni che Grandi ha vissuto negli ultimi tempi e diventano temi centrali delle canzoni. “Ho cambiato staff e casa”, racconta l’artista. “Ho vissuto esperienze di vita che mi hanno fatto riflettere, arrivando alla conclusione che tutto va vissuto con fiducia, sincerità e speranza. Ed è questo il messaggio che vorrei trasmettesse l’album”.

Tra le 11 tracce compaiono anche il featuring con Carmen Consoli in Colorado e Fiera di me, realizzata con la supervisione ritmica di Stewart Copeland. “Non ho mai molto amato gli autori che usano tutti”, così motiva la scelta di coinvolgere nella sua musica nomi lontani dal mainstream. “Io sono orgogliosa – aggiunge – e non mi piace fare quello che fanno tutti. E poi mi fa piacere dare delle possibilità, come è stato fatto con me agli inizi. Un circoletto della musica? Esiste. E forse è anche normale e fisiologico”. Sanremo sembra rimanere un ricordo del passato. Il Festival “è cambiato e magari non è più tanto il mio mondo”, conclude Grandi.