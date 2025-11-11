NEWS ANSA

Sito aggiornato alle 13:13 dell' 11 novembre 2025

HomeSpettacoli Irene Grandi riparte da “Oro e Rosa, il nuovo album in uscita il 14 novembre
Spettacoli

Il ritorno di Irene Grandi
Il nuovo album "Oro e Rosa"
in uscita il 14 novembre

L'artista: "Un disco in cui c'è colore"

"Sono lontana da ciò che fanno tutti"

di Irene Di Castelnuovo11 Novembre 2025
di Irene Di Castelnuovo11 Novembre 2025

Irene Grandi | Foto Ansa

ROMA – “Oro e rosa” come le sfumature dei tramonti e dell’aurora. Il nuovo album di Irene Grandi, in uscita il 14 novembre, è un disco “in cui c’è molto colore” e che vuole ”portare luce, anche dove la luce è nascosta ed è solo una promessa”, ha spiegato la cantante all’Ansa. 

Il buio e la luce riflettono i momenti di trasformazioni che Grandi ha vissuto negli ultimi tempi e diventano temi centrali delle canzoni. “Ho cambiato staff e casa”, racconta l’artista. “Ho vissuto esperienze di vita che mi hanno fatto riflettere, arrivando alla conclusione che tutto va vissuto con fiducia, sincerità e speranza. Ed è questo il messaggio che vorrei trasmettesse l’album”.

Tra le 11 tracce compaiono anche il featuring con Carmen Consoli in Colorado e Fiera di me, realizzata con la supervisione ritmica di Stewart Copeland. “Non ho mai molto amato gli autori che usano tutti”, così motiva la scelta di coinvolgere nella sua musica nomi lontani dal mainstream. “Io sono orgogliosa – aggiunge – e non mi piace fare quello che fanno tutti. E poi mi fa piacere dare delle possibilità, come è stato fatto con me agli inizi. Un circoletto della musica? Esiste. E forse è anche normale e fisiologico”. Sanremo sembra rimanere un ricordo del passato. Il Festival “è cambiato e magari non è più tanto il mio mondo”, conclude Grandi.

Ti potrebbe interessare

Stranger Things 5, Netflix svela a sorpresa i primi minuti della stagione...

07 Novembre 2025

Ildar Abdrazakov troppo “vicino a Putin”, l’Arena di Verona cancella l’esibizione del...

07 Novembre 2025

X Factor, terza puntata a tema”Back to the 90s”. Ospite Tommaso Paradiso

06 Novembre 2025

Bullismo sul set di Stranger Things, i dubbi sollevati da un’inchiesta del...

04 Novembre 2025

Hollywood “sotto assedio”, boom di incassi per Ne Zha 2 quinto film...

03 Novembre 2025

Bohemian Rhapsody, 50 anni dopo il capolavoro dei Queen rimane ancora un...

31 Ottobre 2025
Accessibility by WAH