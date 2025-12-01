NEWS ANSA

Sito aggiornato alle 13:20 del 1° dicembre 2025

HomeEsteri Papa Leone in Libano: “La pace non è vivere separati sotto lo stesso tetto”
EsteriPrimo Piano

Papa Leone XIV in Libano
"Pace non è vivere separati
sotto lo stesso tetto"

"Santa Sede vuole soluzione a due Stati"

Il Pontefice accolto con entusiasmo

di Sofia Silveri01 Dicembre 2025
di Sofia Silveri01 Dicembre 2025
papa libano

Papa Leone XIV durante la cerimonia di benvenuto all'aeroporto internazionale di Beirut, Beirut, Libano, 30 novembre 2025 | Foto Ansa

BEIRUT – “Per il mondo chiediamo la pace, la imploriamo specialmente per il Libano e per tutto il Levante”. Questo il messaggio lanciato da Papa Leone XIV durante la sua visita al Monastero di San Maroun a Annaya – Libano – dove questa mattina ha pregato sulla tomba di San Charbel Makluf, il santo più celebre del Paese.

Ma le parole del Papa che hanno attirato l’attenzione di molti sono state quelle sul volo che lo ha portato dalla Turchia al Paese dei cedri. “Israele non accetta unica soluzione dei due Stati. La Santa Sede già da diversi anni la appoggia pubblicamente”, ha detto Leone ai giornalisti presenti sull’aereo. 

Invece, nel suo discorso alle autorità, alla società civile e al Corpo diplomatico del Paese ha sottolineato che “la pace non significa vivere separati sotto lo stesso tetto, ma molto di più”.

L’agenda di Papa Leone 

Continua quindi il viaggio apostolico di Leone XIV nel segno della pace. In tarda mattinata il pontefice si è spostato al Santuario di Nostra Signora a Harissa, dove è stato accolto con cori da stadio da duemila persone tra sacerdoti, vescovi, suore e operatori pastorali.  “Quanto orrore produce la guerra, doniamoci a vicenda”, il grido di dolore del Papa nell’incontro con le autorità religiose libanesi che hanno raccontato le loro drammatiche testimonianze.

In agenda anche l’incontro ecumenico e interreligioso in piazza dei Martiri a Beirut e quello con i giovani nel piazzale antistante il Patriarcato di Antiochia dei Maroniti a Bkerkè. 

Ti potrebbe interessare

Zelensky da Macron cerca la sponda dell’Europa. Cavo Dragone: “Nato valuta attacco...

01 Dicembre 2025

Roma, scritte proPal sui muri. Vandalizzata sinagoga a Monteverde. Fadlun: “Clima intimidatorio”

01 Dicembre 2025

Mps-Mediobanca, ruolo del Mef non è oggetto di indagine. La maggioranza difende...

01 Dicembre 2025

Sanremo 2026, è polemica sui nomi dei cantanti in gara. E le...

01 Dicembre 2025

Ucraina, blitz anticorruzione: indagati membri del governo. Putin non arretra sul Donbass

28 Novembre 2025

Wsj: “Piano segreto della Germania per la guerra con Mosca”

28 Novembre 2025
Accessibility by WAH