NEWS ANSA

Sito aggiornato alle 12:29 del 28 novembre 2025

HomeFotogallery Un ponte di pace. Leone XIV incontra Erdogan: “La Turchia ha un posto importante nel futuro del mondo”
Fotogallery

Un ponte di pace. Leone XIV incontra Erdogan: “La Turchia ha un posto importante nel futuro del mondo”

di Sofia Silveri28 Novembre 2025
di Sofia Silveri28 Novembre 2025
papa turchia

Papa Leone arriva all'aeroporto di Ankara in Turchia, prima tappa del suo viaggio apostolico Ankara, Turchia, 27 novembre 2025 | Foto Ansa

papa turchia

Papa Leone XIV partecipa alla cerimonia di deposizione della corona di fiori al Mausoleo di Ataturk ad Ankara, in Turchia, 27 novembre 2025 | Foto Ansa

papa turchia

Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan riceve Papa Leone XIV durante una cerimonia di benvenuto al Palazzo Presidenziale di Ankara, in Turchia, 27 novembre 2025 | Foto Ansa

papa turchia

Papa Leone XIV accolto dal ministro della Cultura e del Turismo turco Mehmet Nuri Ersoy, 27 novembre 2025 | Foto Ansa

papa turchia

Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan e Papa Leone durante l'incontro con le autorità, la società civile e il corpo diplomatico presso la Biblioteca Nazionale ad Ankara, Turchia, 27 novembre 2025 | Foto Ansa

papa turchia

Papa Leone XIV posa per i media con le delegazioni dopo aver partecipato alla cerimonia di deposizione della corona di fiori al Mausoleo di Ataturk ad Ankara, 27 novembre 2025 | Foto Ansa

papa turchia

Papa Leone XIV incontra il presidente degli Affari religiosi (Diyanet), Safi Arpagus, ad Ankara durante il primo viaggio apostolico del Papa in Turchia, 27 novembre 2025 | Foto Ansa

papa turchia

Papa Leone XIV all'aeroporto Ataturk di Istanbul, in Turchia, 27 novembre 2025 | Foto Ansa

papa turchia

Papa Leone XIV partecipa a un incontro con vescovi, sacerdoti, diaconi, persone consacrate e operatori pastorali nella Cattedrale dello Spirito Santo, nota anche come Cattedrale di Saint Esprit, a Istanbul, in Turchia, 28 novembre 2025 | Foto Ansa

papa turchia

Papa Leone XIV arriva alla Cattedrale dello Spirito Santo, nota anche come Cattedrale di Saint Esprit, a Istanbul, in Turchia, 28 novembre 2025 | Foto Ansa

ANKARA – Tracciare un percorso di pace mondiale, dal Medio Oriente all’Ucraina. Ieri – 27 novembre – è iniziato il primo viaggio apostolico di Papa Leone XIV. Dopo essere atterrato all’aeroporto di Ankara, Turchia, il pontefice ha partecipato alla cerimonia di deposizione della corona di fiori al Mausoleo di Ataturk. 

Poco dopo è stato accolto dal ministro della Cultura e del Turismo turco Mehmet Nuri Ersoy. Poi l’arrivo al palazzo presidenziale, dove ha avuto un colloquio con il presidente Recep Tayyip Erdogan. L’incontro tra i due è stato suggellato da una stretta di mano. 

Insieme hanno presenziato a una breve cerimonia con l’esecuzione degli inni nazionali della Turchia e della Santa Sede, ai quali hanno fatto seguito 21 colpi di cannone. “C’è stato uno scambio di vedute sui problemi del mondo: dai conflitti, passando per le crisi umanitarie, all’ambiente”, il commento di Erdogan sul bilaterale.

”Davanti alle sfide che ci interpellano, essere un popolo dal grande passato rappresenta un dono e una responsabilità. L’immagine del ponte sullo Stretto dei Dardanelli, scelta come emblema di questo mio viaggio, esprime con efficacia il ruolo speciale del vostro Paese. Voi avete un posto importante nel presente e nel futuro del Mediterraneo e del mondo intero, anzitutto valorizzando le vostre interne diversità”. Lo ha detto il Papa nel suo primo discorso in Turchia parlando al presidente Erdogan, alle Autorità e al Corpo diplomatico.

Mentre, nel suo discorso alla Nation’s Library, Papa Leone ha sottolineato: “Siamo in un momento in cui prevalgono strategie di potere economico e militare”.

Conclusa la parte istituzionale della visita, Leone ha lasciato la capitale Ankara per dirigersi a Istanbul, dove è arrivato in tarda serata. Oggi – 28 novembre – non sono previsti appuntamenti ufficiali. Invece domani lo storico evento del 1700esimo anniversario del Concilio di Nicea.

Ti potrebbe interessare

Spari a Washington, gli Usa sospendono tutti i visti dall’Afghanistan

27 Novembre 2025

Pakistan, attacco kamikaze contro un comando di polizia: morti tre agenti in...

24 Novembre 2025

Usa, rivolta contro i data center dell’Intelligenza artificiale: inquinano e consumano troppo

21 Novembre 2025

Praga commemora la Rivoluzione di Velluto e sfila contro il governo populista

18 Novembre 2025

Messico, scontri e feriti nella protesta della GenZ contro corruzione e crimine

17 Novembre 2025

Dopo le Filippine, il tifone Kalmaegi travolge il Vietnam: centinaia di morti

07 Novembre 2025
Accessibility by WAH