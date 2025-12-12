NEW YORK – Nuova vittoria per l’intelligenza artificiale, nominata “Persona dell’Anno” dal Time. Dopo novantotto anni di prime copertine dedicate dalla prestigiosa rivista statunitense agli esseri umani, il 2025 sancisce per l’Ia il riconoscimento ufficiale della sua influenza nella vita di tutti i giorni.

La nomina dell’Ia a Persona dell’Anno

È dal 1927 che la rivista statunitense Time dedica la copertina del mese di dicembre alla Persona dell’Anno. La nomina individua la personalità o, in alcuni casi, i concetti che più hanno influenzato la società nell’anno che sta per concludersi. Per il 2025 la cover story più ambita del magazine è stata dedicata all’Intelligenza Artificiale. Dedicata in passato a presidenti, dittatori, pontefici, sovrani e nel 2023 a un’artista musicale – Taylor Swift, ndr – la copertina del Time di dicembre 2025 illustra come l’Intelligenza Artificiale stia “influenzando, nel bene e nel male, le nostre vite”. Un modo per testimoniare come le chat bot abbiano “inaugurato l’era delle macchine pensanti, stupito e inquietato l’umanità, trasformato il presente e oltrepassato il possibile”.

La rivista ha realizzato due copertine con protagonisti i ceo dell’Ia: Mark Zuckerberg, Lisa Su, Elon Musk, Jensen Huang, Sam Altman, Demis Hassabis, Dario Amodei e Fei-Fei Li. Nella prima copertina gli architetti dell’Intelligenza Artificiale sono seduti su una trave di acciaio come gli operai che costruivano i grattacieli nella famosa foto del 1932. Nella seconda gli stessi Ceo popolano una struttura a forma delle lettere A e I coperte da una scaffalatura.

Una storia tra le copertine del Time

Si tratta della terza volta che la rivista statunitense sceglie di dedicare la copertina a un gruppo di individui. Nel 2017 a ricevere il titolo erano state le “Silence Breakers”, le donne del #MeToo uscite allo scoperto contro le molestie sessuali dei potenti. Nel 2018 il riconoscimento venne assegnato ai giornalisti perseguitati per il loro lavoro, sotto l’etichetta di “I Guardiani”. È invece la quarta volta che il Time sceglie oggetti o concetti per la copertina. Nel 1982 apparve in prima pagina il personale computer, a testimoniare l’impatto che stava operando sulla società. La Terra nel 1988 ottenne la copertina come pianeta in pericolo. Nel 2006 la rivista puntò sulla rivoluzione degli utenti dei social con un ‘Tu’ a caratteri cubitali sulla cover.

Il ruolo dell’Ia

Una prima pagina che testimonia come l’Intelligenza Artificiale stia assumendo sempre maggiore importanza nella vita delle persone. A dimostrarlo è l’ultimo accordo siglato dalla Disney con Open Ai per la licenza su 200 dei suoi personaggi, ma anche la prima causa per complicità in omicidio intentata contro ChatGpt e lanciata dagli eredi di una donna uccisa dal figlio.