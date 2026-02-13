NEWS ANSA

Sito aggiornato alle 14:10 del 13 febbraio 2026

HomeEsteri Prove di pace: attesa per il nuovo trilaterale Usa-Russia-Ucraina
Esteri

Mosca annuncia nuovi colloqui
con Ucraina e Usa a Ginevra
dopo l'incontro ad Abu Dhabi

Nuovi negoziati trilaterali a febbraio

A Monaco la Conferenza sulla sicurezza

di Marco Bertolini13 Febbraio 2026
di Marco Bertolini13 Febbraio 2026
Trilaterale

Da sinistra: il presidente della Russia Vladimir Putin, il presidente Usa Donald Trump e il presidente ucraino Voldymyr Zelensky

MOSCA – Un nuovo tentativo per raggiungere la pace tra Russia, Ucraina e Stati Uniti. Ad annunciarlo il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, citato dall’agenzia Ria Novosti. L’incontro sarà a Ginevra, in Svizzera, il 17 e il 18 febbraio.

Una nuova tornata di negoziati in formato trilaterale

Il portavoce di Mosca ha detto che “c’è già un accordo” per avere un nuovo incontro tra i tre Paesi. Inizialmente non ha fornito chiarimenti sul luogo, se nuovamente ad Abu Dhabi, negli Emirati Arabi Uniti, o a Miami negli Stati Uniti. Poi la decisione di tenerlo nella seconda città più popolosa della Svizzera. A guidare la delegazione russa ci sarà il consigliere presidenziale Vladimir Medinsky. 

Da sinistra, il portavoce del Presidente della Federazione russa Dmitry Peskov e Putin | Foto Ansa

A Monaco giornata importante

A proposito di incontri internazionali, oggi 13 febbraio, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky si presenterà in Germania per la Conferenza sulla Sicurezza a Monaco di Baviera. Possibile un incontro con il Segretario di Stato statunitense Marco Rubio. Mancherà la Russia all’evento, dove l’obbiettivo è “porre fine alla guerra con una pace dignitosa e creare garanzie di sicurezza affidabili per l’Ucraina e per tutta l’Europa”, ha detto Zelensky. Dopo Monaco, appuntamento a Ginevra.

Ti potrebbe interessare

Iran, Trump invia la maxi portaerei Ford. Bbc:“Teheran fortifica siti nucleari”

13 Febbraio 2026

Conferenza di Monaco, Rutte: “Orso russo come una lumaca”. Rubio: “Nuova era...

13 Febbraio 2026

Ue, vertice informale sulla competitività. Meloni: “Sì a eurobond, ma tema divisivo”

12 Febbraio 2026

Usa, la Camera vota per lo stop ai dazi per il Canada....

12 Febbraio 2026

Netanyahu incontra Trump a Washington: sul tavolo Iran e Cisgiordania

11 Febbraio 2026

Ucraina, Ft: “Zelensky pronto a elezioni e referendum il 24 febbraio”

11 Febbraio 2026
Accessibility by WAH