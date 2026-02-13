MOSCA – Un nuovo tentativo per raggiungere la pace tra Russia, Ucraina e Stati Uniti. Ad annunciarlo il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, citato dall’agenzia Ria Novosti. L’incontro sarà a Ginevra, in Svizzera, il 17 e il 18 febbraio.

Una nuova tornata di negoziati in formato trilaterale

Il portavoce di Mosca ha detto che “c’è già un accordo” per avere un nuovo incontro tra i tre Paesi. Inizialmente non ha fornito chiarimenti sul luogo, se nuovamente ad Abu Dhabi, negli Emirati Arabi Uniti, o a Miami negli Stati Uniti. Poi la decisione di tenerlo nella seconda città più popolosa della Svizzera. A guidare la delegazione russa ci sarà il consigliere presidenziale Vladimir Medinsky.

Da sinistra, il portavoce del Presidente della Federazione russa Dmitry Peskov e Putin | Foto Ansa

A Monaco giornata importante

A proposito di incontri internazionali, oggi 13 febbraio, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky si presenterà in Germania per la Conferenza sulla Sicurezza a Monaco di Baviera. Possibile un incontro con il Segretario di Stato statunitense Marco Rubio. Mancherà la Russia all’evento, dove l’obbiettivo è “porre fine alla guerra con una pace dignitosa e creare garanzie di sicurezza affidabili per l’Ucraina e per tutta l’Europa”, ha detto Zelensky. Dopo Monaco, appuntamento a Ginevra.