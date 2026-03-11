NEWS ANSA

Sito aggiornato alle 12:38 dell' 11 marzo 2026

HomeVideo Quindici anni dopo la tragedia di Fukushima l’Ue valuta un ritorno al nucleare (Il Fatto del giorno)
Video

Quindici anni dopo la tragedia di Fukushima l’Ue valuta un ritorno al nucleare (Il Fatto del giorno)

di Elisa Ortuso11 Marzo 2026
di Elisa Ortuso11 Marzo 2026

A cura di Elisa Ortuso

Ti potrebbe interessare

Iran, giallo sulla sorte di Mojtaba Khamenei. Meloni condanna gli Usa (Il...

11 Marzo 2026

Lazio, la sfida Case della Comunità e il nodo medici di base

10 Marzo 2026

Crisi umanitaria in Medio Oriente. Dichiarato stato di emergenza in Libano (Il...

10 Marzo 2026

Escalation in Iran, almeno 12 Paesi coinvolti (Il Fatto del giorno)

09 Marzo 2026

Roma Termini, i presidi dell’esercito spostano il degrado nelle zone limitrofe

09 Marzo 2026

TG del 6 marzo 2026

06 Marzo 2026
Accessibility by WAH