NEWS ANSA

Sito aggiornato alle 12:50 dell' 11 marzo 2026

HomeCultura Hoepli verso lo scioglimento. La decisione dei soci della casa editrice milanese
Cultura

Milano, Hoepli si scioglie
Si va verso la liquidazione
Approvata la proposta del cda

La decisione dell'assemblea dei soci

Giovanni Nava: "Grande dispiacere"

di Pietro Bazzicalupi11 Marzo 2026
di Pietro Bazzicalupi11 Marzo 2026
hoepli

La libreria Hoepli a Milano | Foto Ansa

MILANO – Si chiude, almeno per ora, una pagina storica dell’editoria italiana. La Hoepli, casa editrice fondata nel 1870 e simbolo culturale di Milano, si avvia verso la liquidazione volontaria dopo la decisione dell’assemblea dei soci che ha approvato la proposta del consiglio di amministrazione.

I motivi

A nulla sono serviti gli appelli dei lettori, lo sciopero di un’ora dei dipendenti e l’intervento del sindaco di Milano Giuseppe Sala. A pesare sulla scelta i risultati economici negativi, le prospettive difficili del mercato editoriale e librario ma soprattutto il duro conflitto interno tra i soci.

Le parole di Nava

La decisione è stata contestata apertamente da Giovanni Nava, detentore di circa il 33% delle quote, che si è opposto allo scioglimento della società. Nava parla di “grande dispiacere” e ha annunciato battaglia legale per tentare di salvare l’azienda e la storica libreria milanese, sottolineando il valore culturale e il lavoro dei 90 dipendenti.

La liquidazione

La procedura di liquidazione è stata affidata all’avvocata Laura Limido, con l’obiettivo, spiega la società, “di garantire una gestione imparziale e la tutela di creditori e lavoratori, preservando il valore del patrimonio aziendale anche attraverso la possibile cessione dell’attività, in tutto o per rami”.

Previste mobilitazioni

Nel frattempo cresce la mobilitazione dei dipendenti e dei sindacati. La CGIL ha indetto per sabato un flash mob davanti alla storica libreria. Il messaggio è chiaro: “La storia di Milano non si liquida”. La battaglia sul futuro della casa editrice è appena iniziata, ma un presidio culturale della città rischia ora di scomparire. 

Ti potrebbe interessare

Biennale, l’Europa fa muro: “No alla Russia”. La lettera firmata da 22...

11 Marzo 2026

L’Italia acquista il Maffeo Barberini di Caravaggio per 30 milioni

10 Marzo 2026

Febbraio 2026 tra i più caldi di sempre: gli allarmanti dati di...

10 Marzo 2026

OpenAI, Sam Altman ammette: “Non possiamo dettare le condizioni al Pentagono”

06 Marzo 2026

Asburgo, Fondazione Roma porta nella Capitale decine di capolavori da Vienna

05 Marzo 2026

Roma, la guerra frena il turismo: perso il 20% delle prenotazioni

04 Marzo 2026
Accessibility by WAH