ROMA – Una prima mondiale che celebra, nel nome di San Pietro, il GIubileo ormai prossimo alla conclusione. Stasera, mercoledì 10 dicembre, alle 21.30 su Rai 1, Rai Radio 3 e Rai Play andrà in onda Pietro – Un uomo nel vento, del premio Oscar Roberto Benigni. L’attore – per la prima volta dal cuore di Città del Vaticano – racconterà con un monologo la vita dell’uomo al quale Gesù Cristo ha affidato la sua Chiesa.

Benigni: “Mi sono innamorato di Pietro. Completamente”

Benigni ha raccontato così la preparazione a questo lavoro sulla figura del Santo. “Mi sono innamorato di Pietro. Completamente. È proprio come noi. Leggendo la sua storia, continuavo a pensare: ma quello sono io, avrei fatto la stessa cosa! Pietro ci somiglia profondamente. Si arrabbia, agisce d’impulso, sbaglia, fraintende, ride, si addormenta, gioisce e si lascia commuovere… proprio come facciamo noi. E a lui è stato affidato il compito più grande mai dato a un essere umano: aprire o chiudere le porte del Paradiso, incredibile”.