ROMA – Un 2025 da record per il turismo nella Capitale. A certificarlo sono i dati dell’Ente Bilaterale del Turismo del Lazio: gli arrivi da gennaio a dicembre scorso sono stati 22,9 milioni, di cui 12 milioni dall’estero, con 52,92 milioni di presenze, rispettivamente +3,42% e +2,87% sul precedente primato storico del 2024.

A gioire è soprattutto il sindaco Roberto Gualtieri: “Siamo felici e orgogliosi di questo nuovo record, è stato un anno intenso, impegnativo ma molto positivo per la città sotto ogni punto di vista”. Un ringraziamento speciale del primo cittadino è andato all’Assessore ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda Alessandro Onorato: “Il turismo è un’industria che genera indotto, posti di lavoro e che concorre a trainare il rilancio della Capitale, nel segno di una crescita intelligente, inclusiva e sostenibile”. “È il frutto di una strategia”, ha proseguito Gualtieri, “scelte precise che abbiamo fatto, puntando sull’asset dei grandi eventi che offrono un motivo in più per tornare a Roma o per allungare la propria permanenza”.

D’accordo con lui proprio Onorato, che citando il Sole 24 Ore ha parlato di un indotto di “13,3 miliardi di euro sul territorio nel solo 2024, con l’occupazione che nell’ultimo triennio è cresciuta del 5,5% di anno in anno”. “Stiamo lavorando per continuare a sviluppare il turismo e renderlo sempre più compatibile con la città e i residenti: i visitatori devono lasciare a Roma più di quanto hanno trovato”, ha concluso il membro della giunta romana.