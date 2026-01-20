BRUXELLES – Lo scontro tra Elon Musk e Ryanair si riaccende. Questa volta, il patron di Tesla ha pubblicato nella notte un sondaggio su X, chiedendo ai suoi follower un consiglio sulla possibilità di acquistare la compagnia aerea e “ripristinare Ryan come legittimo sovrano”. All’inizio della giornata, Musk aveva già risposto a un post di Ryanair, chiedendo quanto sarebbe costato comprare il vettore low cost e consigliando il licenziamento in tronco di Michael O’Leary, storico amministratore delegato della società.

Lo scontro tra Musk e O’Leary

Al centro della contesa tra i due businessman c’è una dichiarazione della scorsa settimana dello stesso O’Leary, che aveva assicurato di non prendere in considerazione l’installazione della connessione Internet Starlink di SpaceX sulla flotta della compagnia low cost. Il motivo? I costi del carburante derivanti dal peso e dalla resistenza aerodinamica dell’antenna montata sul tetto della cabina. Indispettito da questa decisione, l’ex capo del Doge americano ha definito l’Ad di Ryanair “male informato”, venendo bollato per tutta risposta come “un’idiota”.

Il wifi a bordo e l’attenzione ai costi

La compagnia di volo irlandese sta valutando da tempo l’installazione del wifi a bordo dei suoi aerei. Il Ceo di Ryanair, Eddie Wilson, ha confermato di aver parlato di recente con Starlink. Ma tra gli attori in gioco ci sarebbe anche Amazon, oltre alle compagnie telefoniche. E in merito alla disputa con Musk, Wilson ha spiegato che l’azienda “non è contraria al wifi a bordo, ma a pagare”.

La priorità rimane il mantenimento dei costi al più basso livello possibile. In questo caso, spiega il Ceo, “crediamo che i nostri clienti non vogliano pagare per avere il wifi a bordo”. E visti già i multimiliardari costi per l’acquisto del carburante (le cifre si aggirano intorno ai cinque miliardi), Ryanair “cerca una soluzione che non costi nulla e saremmo lieti di parlare con chiunque possa fornircela. Le aziende satellitari dovranno trovare un modello che compensi questo costo, e ne saremmo lieti”.