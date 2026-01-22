NEWS ANSA

Sito aggiornato alle 12:53 del 22 gennaio 2026

HomeVideo Russia-Ucraina, giorno chiave per i negoziati. Trump incontra Zelensky, Witkoff vola da Putin (Fatto del giorno)
Video

Russia-Ucraina, giorno chiave per i negoziati. Trump incontra Zelensky, Witkoff vola da Putin (Fatto del giorno)

di Roberto Abela22 Gennaio 2026
di Roberto Abela22 Gennaio 2026

A cura di Roberto Abela

Ti potrebbe interessare

Groenlandia e dazi, questa sera il Consiglio europeo straordinario (Il Fatto del...

22 Gennaio 2026

Davos, è il giorno di Donald Trump. Groenlandia e Gaza al centro...

21 Gennaio 2026

Sicurezza, Meloni convoca un vertice. Il Dl approda al prossimo Cdm (Il...

20 Gennaio 2026

Lotta per l’Artico, Trump non molla: “L’Europa non farà troppa resistenza”

20 Gennaio 2026

Davos, al via il Forum economico. Presentato il rapporto Oxfam

19 Gennaio 2026

Tragedia in Spagna: nuova ipotesi sulle cause del deragliamento dei due treni...

19 Gennaio 2026
Accessibility by WAH