LONDRA – La Bbc annuncia un accordo esclusivo con YouTube. L’emittente pubblica britannica produrrà infatti contenuti originali per la piattaforma video di Google. Da concorrente diretto a partner, un cambiamento senza precedenti.

I motivi dell’accordo

La partnership è focalizzata in investimenti in nuovi programmi, nel proporre più “momenti Bbc” che uniscano il Regno Unito su YouTube, rendendo i contenuti dell’emittente pubblica accessibili a tutte le audience ovunque esse siano. Non solo. L’obiettivo è migliorare anche le competenze della nuova generazione di creator nel Regno Unito. Al centro quindi nuovi contenuti, un mix di intrattenimento, notizie e sport, a partire dalle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina che si apriranno venerdì 6 febbraio. L’emittente precisa che non trasferirà l’intero catalogo sulla piattaforma di Google, dove ogni anno i contenuti di Bbc Studios registrano 15 miliardi di visualizzazioni.

Il palinsesto

L’espansione delle attività della Bbc si articolerà su quattro direttrici. La costruzione di comunità mirate per bambini e giovani adulti, con il lancio di nuovi canali telematici. Poi la promozione dei programmi di punta dell’emittente, per raggiungere anche chi non li conosce. Ma anche utilizzare la piattaforma video di Google per avere un’informazione diversa, con lo sviluppo di flussi live e formati narrativi innovativi. Infine sostenere la crescita commerciale dell’emittente attraverso spettatori da tutto il mondo.

Una mossa anche per il futuro

Per la prima volta, a dicembre, YouTube ha superato la Bbc in termini di audience complessiva nel Regno Unito. Quasi 52 milioni di persone hanno guardato la piattaforma di condivisione contro i 50,9 milioni della tv pubblica britannica. L’accordo arriva inoltre nel momento in cui il governo del Regno Unito sta rinnovando il regio decreto-legge della Bbc, in scadenza a fine 2027.

Oggi l’emittente dipende in larga parte dal canone televisivo, pari a 3,8 miliardi di sterline nell’ultimo esercizio. La collaborazione con YouTube risponde all’esigenza della Bbc di ricavare di più e a una tendenza sempre più in voga. Da una parte, nel Regno Unito, anche chi non paga il canone televisivo potrà accedere ai suoi contenuti. Al di fuori della Gran Bretagna, i programmi saranno accompagnati dalla pubblicità. Dall’altra, nel settore televisivo ci sono sempre più accordi tra emittenti e piattaforme digitali. Un anno fa l’accordo tra Netflix e il canale televisivo francese Tf1.