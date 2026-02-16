San Lorenzo, cronaca di un quartiere riqualificato a metà

VideoVideo InchiesteSan Lorenzo, cronaca di un quartiere riqualificato a metàdi Tommaso Di Caprio16 Febbraio 2026di Tommaso Di Caprio16 Febbraio 2026 1servizio di Tomamso Di Caprio e Alessio GarzinaTommaso Di Caprio post precedente Ravagnani e l’addio alla tonaca: “Sfido la Chiesa su potere, celibato e sesso” Ti potrebbe interessare Milano-Cortina, la migliore Italia di sempre. È record di medaglie (Il Fatto... 16 Febbraio 2026 Gaza, Meloni: “Italia osservatore al Board of Peace”. L’ira delle opposizioni (Il... 16 Febbraio 2026 Il Quirinale tra storia e comunicazione 13 Febbraio 2026 Stop a dehors e tavolini abusivi, il Comune di Roma fissa le... 13 Febbraio 2026 San Lorenzo, il quartiere romano tra riqualificazione e degrado 13 Febbraio 2026 Roma, il piano per la nuova moschea divide Centocelle 13 Febbraio 2026