SANREMO – È partito ufficialmente il conto alla rovescia per il Festival di Sanremo. Alla vigilia della 75a edizione della kermesse dedicata alla musica italiana quest’anno condotta da Carlo Conti, sono diverse le sfide che attendono il conduttore. Tra queste, il confronto con il quinquennio da record di Amadeus in termini di ascolti, raccolta pubblicitaria e impatto sul mercato discografico. Ma anche la responsabilità di gestire un evento su cui pesa l’incognita del futuro, dopo la sentenza del Tar della Liguria che ha dichiarato illegittimo l’affidamento diretto del Festival alla Rai.

Guardando alle elaborazioni dello Studio Frasi su dati Auditel, il Festival del 2024 ha realizzato in media il 66% di share. La prima parte delle cinque serate – quella con gli slot più cari e il pubblico più numeroso – ha raccolto una media di 14,9 milioni di spettatori. Stupisce, inoltre, il risultato sui più giovani, con un record dell’85,2% sul pubblico tra i 15 e i 24 anni. Ma la Rai mette le mani avanti: i dati non sono paragonabili a quelli della 75a edizione. Quest’anno, infatti, le serate chiuderanno prima e Auditel diffonderà anche la total audience, monitorando tutti i device da cui si può fruire la programmazione tv.

Lo scorso anno la stessa total audience, sempre secondo lo Studio Frasi, ha raggiunto 11 milioni e 596 mila spettatori e 303 mila visioni da pc, smartphone e tablet, considerando la media delle cinque serate. C’è, in particolare, una statistica che emerge tra tutte: lo spot pubblicitario più visto ha raggiunto 16,2 milioni di spettatori. Un successo che ha spinto Rai Pubblicità ad aumentare per il 2025 i listini tra il 7 e il 12%. L’obiettivo è uguagliare o superare la raccolta record dello scorso anno, chiusa a 60,2 milioni di euro.

Quanto al mercato discografico, i dati Fimi dimostrano che la scelta di un cast sempre più vicino ai trend ha portato lo streaming dei brani in gara a crescere del 463% negli ultimi cinque anni. Non solo. Anche il numero dei platini dei singoli in gara è arrivato a quota 241, con un’impennata negli ultimi quattro anni. Una linea con la quale Carlo Conti si pone in continuità, come testimonia la selezione dei Big: dal trapper Tony Effe ad Achille Lauro, da Rose Villain a The Colors.

Sul Festival, però, resta l’incognita della gara pubblica. Il Tar della Liguria ha dichiarato illegittimo l’affidamento diretto alla Rai, da parte del Comune, dell’organizzazione della kermesse per il 2024 e il 2025. Fatta salva questa edizione, dal 2026 bisognerà avviare una gara. Viale Mazzini, però, ha presentato ricorso al Consiglio di Stato, rivendicando la piena titolarità a organizzare il Festival i cui diritti spettano all’azienda “in via esclusiva”. A preparare il ricorso anche il Comune, che si è mosso per uniformarsi alla sentenza del Tar bandendo una manifestazione di interesse. Tra i colossi interessati a concorrere alla gara, anche Warner Bros. Discovery.