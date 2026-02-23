SANREMO – L’attesa è finita. Domani, 24 febbraio, si alzerà il sipario sulla 76esima edizione del Festival di Sanremo. Al timone torna Carlo Conti con la sua quinta conduzione e, come confermato dallo stesso presentatore, l’ultima. Ad accompagnare Conti ci sarà Laura Pausini, co-conduttrice fissa per tutte le serate fino alla finalissima. Grande attesa anche per il debutto di Can Yaman come co-conduttore, attore amatissimo da milioni di fan in tutto il mondo. In vista della conferenza di presentazione, Laura Pausini è stata accolta accolta con un mazzo di fiori proprio da Conti. “Quest’anno non sono solo, vado ad accogliere la mia compagna di viaggio”, ha detto il conduttore alzandosi dal tavolo della conferenza per accompagnare la cantante in sala.

I 30 cantanti in gara, tra nomi nuovi e volti da scoprire

Nella prima serata si esibiranno tutti e 30 i cantanti in gara. Tra i Big, tornano nomi storici come Patty Pravo, Malika Ayane, Raf e Arisa insieme a chi il Festival della canzone italiana l’ha già vinto nelle scorse edizioni come Ermal Meta e Francesco Renga. C’è tanta curiosità invece per gli esordi di Luchè, Chiello e Nayt, a cui si aggiunge la sperimentazione di Maria Antonietta e Colombre e Bambole di Pezza. E poi gli artisti che si esibiranno in coppia: Fedez con Marco Masini e il duo LDA e Aka7seven.

Per quanto riguarda le nuove proposte under 30 la sfida sarà tra quattro cantanti molto diversi: Angelica Bove, Niccolò Filippucci, Mazzariello e il trio Blind, El Ma e Soniko.

Dopo sei anni il ritorno di Tiziano Ferro

Super ospite della serata Tiziano Ferro, che tornerà sul palco dell’Ariston per celebrare un anniversario importante: i 25 anni dall’uscita del singolo Xdono e dell’album Rosso Relativo, che hanno segnato l’inizio della sua carriera. Un ritorno che si è fatto attendere sei anni. Infatti, l’ultima volta che ha calcato il palcoscenico era il 2020, quando l’artista era stato ospite fisso del primo Sanremo targato Amadeus. Ora, all’alba dei suoi 46 anni, compiuti il 21 febbraio, è pronto a presentare il nuovo disco Sono un grande, pubblicato lo scorso 24 ottobre.

Tra teatro e città

Tante le iniziative fuori dal teatro. Per il quinto anno consecutivo Costa Crociere ha rinnovato la partnership con il Festival. Durante tutta la settimana, la nave Costa Toscana diventerà nuovamente “faro” in mezzo al mare con performance esclusive, dj set e feste a tema. Ma la novità di quest’edizione è la presenza fissa di Max Pezzali. A bordo della crociera delizierà gli ospiti per tutte le serate del Festival con “Max Forever – The Party Boat”. Mentre, a inaugurare la settimana dei grandi show in Piazza Colombo, sarà Gaia, in gara nel 2025 con Chiamo io chiami tu. Con il suo stile portoghese porterà una freschezza contemporanea tra le vie della “Città dei fiori” in diretta dal Suzuki stage.

L’omaggio di Conti a Baudo

“La differenza fra presentare e condurre è proprio questa: il presentatore, bene o male, lo può fare chiunque; il conduttore è un regista in scena, colui che detta i tempi del programma. E Pippo, in questo, è stato un maestro assoluto. Anzi, l’ha inventato lui. Soprattutto in questo ruolo, il legame tra Pippo e Sanremo è doppio, triplo, quadruplo”.

Così il direttore artistico del festival di Sanremo Carlo Conti nella prefazione del Quaderno51 del Teatro Ariston dedicato a Pippo Baudo.