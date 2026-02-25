SANREMO – È iniziata la conferenza stampa per la seconda serata di Sanremo 2026. Stasera Carlo Conti, insieme a Laura Pausini, sarà affiancato da Achille Lauro, Lillo e Pilar Fogliati in veste di co-conduttori. Soltanto 15 dei 30 Big in gara si esibiranno, insieme al debutto delle nuove proposte presentate da Gianluca Gazzoli. A votare ci sarà il pubblico tramite il Televoto e la giuria della radio. Bresh salirà invece sul palco di Piazza Colombo.

L’emozione dei co-conduttori

Pilar Fogliati ha aperto l’incontro con il sorriso e l’energia che la contraddistinguono: “Sono felicissima di essere qui, su un palco così ricco di co-conduttori. Mi sento davvero gasata per questa avventura”. Subito dopo è stato il turno di Achille Lauro, che torna all’Ariston con la sua solita ironia: “Io qui mi sento a casa, c’è una grande sintonia con Carlo. Anche se, a dire il vero, penso che il dottor Fasulo mi bannerà definitivamente dal Festival dopo questa ennesima incursione”. L’artista ha poi promosso il debutto della kermesse: “Ho seguito il Festival, mi è piaciuto molto, soprattutto Laura”. Infine, anche Lillo ha voluto sottolineare l’emozione di un ruolo del tutto inedito per lui: “Ho vissuto diverse fasi di questo palco: prima con Sanremo Giovani, dove con Greg siamo arrivati ultimi, poi come ospite nella serata dei duetti insieme a Max Pezzali. Ma non avevo mai fatto il co-conduttore e per questo ringrazio Carlo. Se canterò? Forse sì, ma non è ancora sicuro”.



Carlo: “Contentissimo per il risultato di ieri”

“Pensavo che gli ascolti sarebbero stati più bassi, invece sono rimasto stupito in positivo”, ha commentato Carlo Conti con estrema soddisfazione sul debutto della prima serata di ieri: “Sono davvero contento del risultato di ieri. Lo scorso anno, davanti a un record storico di ascolti, avevo il sorriso; lo stesso sorriso che porto oggi, nonostante non abbia superato il mio stesso primato. Il Festival gode di ottima salute, e a dimostrarlo sono l’affetto e i numeri: è comunque il miglior risultato degli ultimi anni, sulla scia dei successi di Amadeus e Claudio Baglioni”. Il direttore artistico ha poi speso parole cariche di stima per la squadra di stasera: “Sono felicissimo di condividere il palco con Pilar, Achille e Lillo. Devo dire che Achille si è preso un momento per riflettere quando gliel’ho proposto, mentre Lillo ha accettato immediatamente. Accanto a noi ci sarà sempre una Laura Pausini scherzosa e raggiante”.



L’omaggio di Achille alle vittime della strage di Crans-Montana

Ci sarà poi un omaggio di Achille Lauro alle vittime di Crans-Montana. “Quando abbiamo sentito la canzone di Lauro cantata durante il funerale di una delle vittime, ci siamo subito detti che dovevamo cambiare tutto”.

L’ordine di uscita dei cantanti nella seconda serata

Bambole di pezza Chiello Dargen D’Amico Ditonellapiaga Elettra Lamborghini Enrico Nigiotti Ermal Meta Fedez e Marco Masini Fulminacci J-AX LDA e AKA7EVEN Levante Nayt Patty Pravo Tommaso Paradiso

L’ordine di uscita dei cantanti nella terza serata