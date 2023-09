Sgomberato l’ex Cinema Splendor a Milano, occupato dagli attivisti contro il caro affitti

Sgomberato verso le 7 di questa mattina, martedì 19 settembre, l’ex cinema Splendor di Milano, occupato sabato scorso dagli studenti del movimento Tende in Piazza in protesta per il caro affitti. Una decina di ragazzi sono stati invitati ad uscire da polizia e carabinieri inviati con cinque camionette dal Questore della città, Giuseppe Petronzi. Non si sono verificate tensioni ma gli studenti hanno riferito che non c’è stato spazio per opporre resistenza perché le forze dell’Ordine hanno preso i telefoni e chiesto i nominativi delle persone all’interno dell’edificio. Tende in Piazza annuncia che si riunirà in presidio.