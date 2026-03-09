NEWS ANSA

Spettacoli

Spari contro l'abitazione
della cantante Rihanna
Fermata una donna

La popstar si trovava in casa

insieme a A$AP Rocky e i tre figli

di Clara Lacorte09 Marzo 2026
RIHANNA

Rihanna, cantante, modella, attrice, imprenditrice e diplomatica barbadiana | Foto Ansa

LOS ANGELES – Attimi di paura per Rihanna. La villa della cantante a Bevery Hills è stata colpita da diversi proiettili mentre la popstar si trovava all’interno dell’abitazione con la sua famiglia.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, riportata dal Los Angeles Times, una donna avrebbe esploso circa dieci colpi d’arma da fuoco poco dopo le 13 di domenica (le 20 in Italia) da un’auto parcheggiata davanti alla proprietà. Almeno un proiettile avrebbe attraversato un muro della casa, dove Rihanna vive con il compagno A$AP Rocky e i loro tre figli, ha riferito l’emittente locale KTLA. Al momento la sospettata è una donna di circa trent’anni che si era inizialmente data alla fuga, poi successivamente rintracciata e arrestata dalla polizia. L’arma utilizzata è stata sequestrata. Rihanna, al momento, non ha commentato l’accaduto.

