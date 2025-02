DUBAI – Torna l’incubo stalker per la tennista britannica Emma Raducanu, già vittima nel 2022 delle attenzioni morbose di un fan.

Il torneo Wta 1000 di Dubai, al quale partecipa anche l’italiana Jasmine Paolini, è stato interrotto in modo imprevisto. Nella partita disputata il 18 febbraio contro Karolina Muchova, Raducanu si è avvicinata all’arbitro indicando una persona tra il pubblico, un uomo “che ha mostrato un comportamento ossessivo” nei suoi confronti.

La tennista in lacrime

La tennista, campionessa degli Us Open 2021, è rimasta turbata dalla presenza nelle prime file di uno spettatore che l’aveva avvicinata giorni prima in un’area pubblica. Dopo l’episodio, l’atleta britannica ha continuato a giocare ma ha perso la partita, con un punteggio di 7-6, 6-4.

Intanto, il soggetto, come annunciato dagli organizzatori, è stato espulso dal torneo. L’uomo sarà “bandito da tutti gli eventi Wta in attesa di una valutazione della minaccia”. La Wta ha affermato che “sta lavorando attivamente con Raducanu e il suo team per garantire il suo benessere e fornire tutto il supporto necessario”.

Il precedente

Non è la prima volta che la tennista si trova a fronteggiare un problema con i fan. Già nel 2022, un tribunale di Londra aveva emesso un ordine restrittivo di cinque anni contro un uomo che aveva perseguitato la tennista britannica.