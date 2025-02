ROMA – Con 165 voti a favore, 105 contrari e tre astenuti il decreto milleproroghe è legge. La Camera ha approvato il provvedimento che spazia dalla prevenzione per il tumore al seno all’età dei bagnini che non dovranno più essere necessariamente maggiorenni, passando per l’introduzione del taser per la polizia municipale in tutti i comuni. La decisione più discussa riguarda però l’abolizione delle multe a chi ha violato l’obbligo di vaccinarsi durante il periodo del Covid: verranno estinti tutti i procedimenti non ancora conclusi.

Opposizione: “Milleproroghe affonda paese”

La decisione ha scosso il Movimento 5 stelle. “Questo decreto ‘Mille-Toppe’ è il solito pastrocchio senza visione. È rimasto fermo un mese al Senato solo perché i partiti di maggioranza si paralizzavano a vicenda facendo l’uno da guardia all’altro”, ha spiegato il capogruppo pentastellato in commissione Affari Costituzionali, Alfonso Colucci, nella dichiarazione di voto sul decreto Milleproroghe. “La priorità del governo – continua – è negare la scienza invece di occuparsi dei problemi veri del Paese. Col Governo Meloni, il nostro Pil cresce dello zerovirgola: se non vi fosse la spinta del Pnrr saremmo in recessione”.

Rabbia anche tra le fila di Alleanza verdi e sinistra. “Voi state dicendo che quei morti (di covid ndr) non contano nulla! Da allora gli esponenti della destra hanno gridato ‘sanità pubblica!’: adesso pare che ci sia un ministro della Sanità che non vediamo mai – ha dichiarato Filiberto Zaratti di Avs – dopo il favore ai No Vax, spicca la quarta rottamazione mentre annunciate la quinta: volete che l’Italia non paghi più le tasse. Voi così farete affondare il nostro Paese”.

Scontro nella maggioranza

A dissentire sul colpo di spugna sulle misure prese durante il Covid anche l’opposizione. Sul tema rimangono le fratture su tra Fratelli d’Italia e Forza Italia. Il partito di Berlusconi ha sempre tenuto fede alle misure del governo Conte bis durante la pandemia: “individuare gli strumenti più opportuni per riaffermare come priorità di sanità pubblica gli obiettivi del calendario vaccinale e del Piano nazionale di prevenzione nazionale” era la linea portata avanti dal forzista Paolo Emilio Russo.