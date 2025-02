ROMA – Cresce la famiglia degli iPhone e arriva un modello più economico. Il 19 febbraio Apple ha presentato l’iPhone 16e, nuovo membro della serie lanciata a settembre 2024. Il nuovo melafonino è un’icona di convenienza e modernità. Progettato ad hoc per Apple Intelligence grazie alla presenza del chip di ultima generazione A18. La multinazionale, infatti, per combattere i competitors ha sviluppato una propria intelligenza artificiale. In Italia sarà disponibile da inizio aprile anche sugli altri modelli tramite gli aggiornamenti iOS 18.4, iPadOS 18.4 e macOS 15.4.

Un’opzione conveniente

Il melafonino può essere già preordinato. L’arrivo sul mercato, invece, è fissato per il 28 febbraio. Due le colorazioni disponibili (bianca e nera). Ma la vera novità è il prezzo fruibile a molti, rispetto ad altri modelli. La versione da 128 gigabyte ha infatti un valore di 729 euro.

Apple Intelligence, ma non solo

Con iPhone 16e debutta anche Apple C1, un modem 5G che supporta la capacità di connessione e si aggiudica il titolo di primo modem progettato dall’azienda stessa. Inoltre, segue la nuova normativa europea e ha una porta USB-C al posto del connettore Lightning. Tra le altre caratteristiche ha uno schermo Oled da 6,1 pollici che resiste a schizzi, gocce e polvere. La parte frontale è protetta dal Ceramic Shield, un materiale evoluto più forte di qualsiasi vetro per smartphone. Presente anche un pulsante per avviare una serie di funzioni rapide, anche quando non si ha accesso a una rete cellulare o wi-fi.