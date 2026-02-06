NEWS ANSA

Stellantis crolla in Borsa
22,2 miliardi di oneri
per il piano sull'elettrico

L'azienda sospende i dividendi nel 2026

Emessi 5 miliardi di bond ibridi

di Chiara Di Benedetto06 Febbraio 2026
stellantis canada

John Elkann, presidente di Stellantis | Foto Ansa

TORINO – Stellantis fa un capitombolo. Il cambio di strategia sull’elettrico è stato un flop: nel 2025 l’azienda ha registrato una perdita tra i 19 e i 21 miliardi di euro con oneri pari a circa 22,2 miliardi. Dai vertici della holding fanno sapere che la nuova strategia ha portato alla cancellazione di modelli e programmi che non hanno prospettive di redditività. A seguito dell’annuncio, il titolo è crollato in Borsa perdendo il 21,8% in avvio di contrattazioni.

Stop ai dividendo per il 2026

Questa discesa ha portato alla sospensione dei dividendo nel 2026 e all’emissione di 5 miliardi di bond ibridi perpetui non convertibili fino a un importo massimo di miliardi di euro. Il Consiglio di amministrazione spiega che “queste misure contribuiranno a preservare una struttura patrimoniale e di liquidità robuste, mentre l’azienda è al lavoro per riportare il business a una generazione di free cash flow industriale positiva”. Per Stellantis il 2025 si chiude con una liquidità industriale disponibile pari a circa 46 miliardi, corrispondenti a un rapporto del 30% sui ricavi netti dell’anno, ovvero il livello più elevato dell’intervallo target 25-30% stabilito dall’azienda. “L’obiettivo – spiegano dal cda – “è soddisfare le preferenze dei clienti e sostenere una crescita profittevole”.

