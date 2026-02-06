NEWS ANSA

di Clara Lacorte06 Febbraio 2026
NEW ORLEANS – Ben quattro società del settore dell’intelligenza artificiale saranno presenti nelle pubblicità che andranno in onda durante il Super Bowl, finale del campionato statunitense di football. 

Anthropic, l’azienda di chatbot che prende in giro OpenAI

Negli ultimi giorni alcune tra le principali aziende che sviluppano chatbot hanno mostrato le pubblicità che verranno trasmesse l’8 febbraio in occasione della competizione più seguita al mondo. Per le imprese si tratta di un’ottima vetrina su cui investono importanti quantità di denaro. Mentre alcune hanno scelto toni più seriosi, altre hanno puntato all’ironia e altre ancora hanno preso in giro la concorrenza. È il caso di Anthropic, l’azienda che ha recentemente sviluppato il chatbot Claude. I due spot previsti contengono evidenti prese in giro a ChatGPT di OpenAI e alla sua scelta di introdurre annunci pubblicitari nella versione gratuita. 

I due spot di Anthropic

Nel primo spot un uomo chiede a una psicologa dei consigli per comunicare meglio con sua madre. In un primo momento la psicologa, con il tipico tono di ChatGPT, risponde con suggerimenti seri per poi finire per consigliarli di “cercare nuove relazioni su Golden Encounter”, un sito di incontri per donne adulte. Subito dopo appare un messaggio: “Le pubblicità stanno arrivando nell’intelligenza artificiale, ma non su Claude”.
Conclusione molto simile anche nel secondo spot. Un ragazzo si allena in un parco, viene avvicinato da un personal trainer dal fisico muscoloso e il giovane gli chiede di suggerirgli dei modi per avere una muscolatura come la sua. L’allenatore allora gli consiglia di acquistare un paio di suole per scarpe da ginnastica chiamate Step Boost Max.

Sam Altman sulla pubblicità: “disonesta e ingannevole”

Il ceo di OpenAI Sam Altman non ha preso con sportività l’ironia del competitor accusato di aver agito in maniera “disonesta”. Ha poi aggiunto che l’introduzione della pubblicità serve a garantire che ChatGPT rimanga gratuito per tutti. Amazon ha invece scelto di promuovere il suo chatbot Alexa+ con uno spot interpretato dall’attore australiano Chris Hemsworth.

