Strade di sangue, 356 vittime dall’inizio del 2025 (Fatto del giorno)

VideoStrade di sangue, 356 vittime dall’inizio del 2025 (Fatto del giorno)di Elisa Ortuso10 Novembre 2025di Elisa Ortuso10 Novembre 202512A cura di Elisa OrtusoFatto del giornoElisa Ortuso post precedente Cecchini per gioco durante il massacro di Sarajevo, fra loro anche italiani. La Procura di Milano apre un’inchiesta post successivo Report Asaps, 356 pedoni uccisi da inizio 2025. Lazio e Lombardia maglia nera Ti potrebbe interessare Usa, raggiunto l’accordo per la fine dello shutdown al Senato (Il Fatto... 10 Novembre 2025 Caos monopattini: giro di vite su targhe, caschi e assicurazioni 07 Novembre 2025 Il business dei saltafila invade la Capitale 07 Novembre 2025 Sovraffollamento carceri, ogni due mesi 300 detenuti in più 07 Novembre 2025 Tg del 7 novembre 2025 07 Novembre 2025 Abu Mazen incontra Papa Leone: a Gaza prove di governo tra Hamas... 06 Novembre 2025