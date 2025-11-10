NEWS ANSA

Cronaca

Rapporto Asaps, 14 vittime
negli ultimi 7 giorni
A Roma 30 morti

Tra le cause l'uso degli smartphone

70% degli italiani non conosce il Cds

di Elisa Ortuso10 Novembre 2025
In Italia non si arresta la strage dei pedoni. È quanto emerge dal nuovo rapporto dell’Osservatorio Asaps che evidenzia come nell’ultima settimana ci sono stati 14 decessi e il totale, da inizio anno, è di 356 pedoni uccisi. 

Le regioni con il più alto numero di decessi sono il Lazio e la Lombardia, con 56 casi dall’inizio del 2025. Ma è la Capitale la città più pericolosa, con 30 vittime a fronte dei 4 pedoni uccisi solo a Milano da gennaio.  

Tra le cause principali degli incidenti, secondo il rapporto Istat – Aci del 2024, la distrazione causata principalmente dagli smartphone, il mancato rispetto della precedenza e la velocità troppo elevata insieme alla guida in stato di ebbrezza. Un’indagine Yougov ha poi evidenziato come 7 italiani su 10 ammettono di dover ripassare il Codice della strada. 

Numeri che sottolineano il bisogno di informare e prevenire per aumentare la sicurezza stradale.

