Strade di sangue, il maxi-piano del Comune di Roma per limitare gli incidenti

VideoVideo NotiziaStrade di sangue, il maxi-piano del Comune di Roma per limitare gli incidentidi Clara Lacorte10 Dicembre 2025di Clara Lacorte10 Dicembre 2025 3Servizio di Clara Lacorte e Lorenzo Giovanardi Clara Lacorte post precedente Raddoppio del tetto al contante, il Pd non ci sta. Furfaro: “Alimenta il lavoro nero” post successivo Roma, per i senzatetto l’accoglienza resta a metà Ti potrebbe interessare Roma, per i senzatetto l’accoglienza resta a metà 10 Dicembre 2025 Trump gela Zelensky e l’Europa: “Siete deboli, accettate il piano Usa” (Il... 10 Dicembre 2025 Zelensky a Roma cerca la sponda di Meloni. “Condivideremo il piano rivisto... 09 Dicembre 2025 Reporter senza frontiere: “67 giornalisti uccisi nell’ultimo anno, quasi la metà a... 09 Dicembre 2025 Violenze in corsia, infermieri nel mirino 05 Dicembre 2025 Allarme marciapiedi a Roma. Pronto piano da oltre 24 milioni 05 Dicembre 2025