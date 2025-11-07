NEWS ANSA

Stranger Things 5, Netflix svela a sorpresa i primi minuti della stagione finale

di Alessio Sebastiano Corsaro07 Novembre 2025
Stranger Things 5

Will Byers in una scena di "Stranger Things 5" | Foto Netflix

LOS ANGELES – 12 novembre 1983. Nell’aria risuonano le note di “Should I Stay or Should I Go”, marchio indelebile degli anni Ottanta firmato The Clash. Siamo nel Sottosopra e Will Byers incontra per la prima volta Vecna, dominus di questo regno inquietante. Lo stregone prende possesso del corpo di un Will ancora bambino e così tutto ha inizio: “Tu e io faremo insieme delle bellissime cose, William. Delle bellissime cose”. 

Con una clip pubblicata sui propri social, e già visualizzata da milioni di utenti, Netflix ha svelato al mondo i primi cinque minuti di “Stranger Things 5: Volume 1” (episodi 1-4), prima parte del capitolo conclusivo della serie dei record in arrivo sulla piattaforma streaming il 27 novembre. Un momento cruciale quello mostrato nelle sequenze iniziali di questa nuova stagione, che permette agli spettatori di ricomporre il mosaico delle origini. 

Il 27 novembre l’uscita della prima parte

Il 27 novembre sarà solo l’inizio di questo epico rush finale. Netflix infatti rilascerà “Stranger Things 5” in tre volumi totali. Dopo il 27 novembre, la seconda parte sarà pubblicata il 26 dicembre, giorno di Santo Stefano. Poi, sarà il momento di chiudere con l’epica conclusione, l’uno gennaio del nuovo anno. Per l’occasione, il colosso di streaming trasmetterà per la prima volta nella sua storia l’episodio di una serie al cinema. 

Stranger Things
Will Byers e Vecna in una scena di “Stranger Things 5” | Foto Netflix

Millie Bobby Brown e David Harbour allontanano le polemiche

In attesa di assistere alla fine di un’opera che ha segnato gli ultimi dieci anni dell’universo delle serie tv, i protagonisti di “Stranger Things” si sono riuniti ieri, 6 novembre, in occasione della prima mondiale a Los Angeles. Tra le star più attese, anche Millie Bobby Brown e David Harbour, che si sono mostrati insieme, sorridenti, allontanando così le polemiche scoppiate dopo il rumor secondo cui la giovane stella inglese avrebbe denunciato l’attore americano per “molestie e bullismo”. 

