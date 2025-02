NEW ORLEANS – Otto milioni per uno spot da 30 secondi. È questo il costo raggiunto dalla vendita di un singolo annuncio da mandare in onda durante il Super Bowl del 9 febbraio. Al Caesars Superdome di New Orleans – casa dei Saints – in Louisiana, si affronteranno i Philadelphia Eagles, campioni della National Football Conference (NFC) dopo aver battuto i Washington Commanders e i Kansas City Chiefs, vincitori della American Football Conference (AFC) dopo il successo contro i Buffalo Bills.

8 milioni per uno spazio pubblicitario

Una nuova cifra record, ampiamente superiore a quella di oltre 7 milioni stimata lo scorso novembre, quando la Fox, l’emittente che manderà in onda la finale del campionato della lega professionistica di football americano, aveva annunciato un tutto esaurito degli spazi pubblicitari. Stando a una fonte di Cnbc, gran parte di questi era stata venduta la primavera scorsa e per quelli rimasti i prezzi sono lievitati. È proprio questo rialzo a dare la misura del nuovo primato: il prezzo di solito cresce di 100 mila dollari con l’avvicinarsi dell’evento. Quest’anno l’aumento è stato di quasi 500 mila dollari.

Champions League, ascolti simili ma ricavi inferiori

Il Super Bowl non è solo l’evento sportivo più atteso dell’anno negli Stati Uniti, ma anche un’opportunità pubblicitaria senza pari per i brand di tutto il mondo. A livello di ricavi, il confronto diretto con un altro grande appuntamento annuale, la finale di Champions League, è impietoso per la competizione europea. Se infatti i numeri dell’audience globale sono pressoché identici (con picchi di 160 milioni di telespettatori), i valori sono inferiori su ognuna delle principali voci di guadagno, sia per quanto riguarda il confronto diretto tra le due finali che nel paragone tra la NFL e il torneo di calcio.

Si parla di circa otto miliardi di euro per la lega statunitense di football e circa 2,8 miliardi di euro per l’ex Coppa dei Campioni. Una differenza di quasi quattro volte che nasce soprattutto a livello di diritti tv, con la NFL capace di incassare in questo campo intorno ai sette miliardi di euro a stagione, contro i soli 2,4 miliardi della Champions League.