L’operazione Ita Airways, “L’entrata in Lufthansa apre nuovi scenari”

FIUMICINO – “La compagnia gode di ottima salute”, ha dichiarato il presidente di Ita Airways Sandro Pappalardo durante la conferenza stampa di presentazione dell’operazione Ita Airways del 3 febbraio. Questo è un “momento molto importante per la compagnia, l’entrata nel gruppo Lufthansa apre nuovi scenari”, ha aggiunto.

Per l’amministratore delegato di Lufthansa Carsten Spohr “l’ingresso di Ita ha molta importanza per noi ed è un impegno per un bellissimo paese e per l’economa italiana che sta crescendo. Roma che diventa il sesto hub del gruppo”.

Ha rilasciato dichiarazioni anche Joerg Eberhart, ad di Ita Airways: “Adesso ci sarà da fare il piano che prevedrà, dopo un anno di consolidamento nel ’25, una crescita nel ’26 e ’27 soprattutto sul lungo raggio, con opportunità per nuova occupazione. Questo anno sarà di consolidamento, non sono previste assunzioni numerose, qualcosa ci sarà “legato alla sostituzione dei pensionamenti “ma saranno numeri abbastanza bassi, mentre dal ’26 ’27 e ’28 aspettiamo nuovi assunti”. “Il bacino dell’ex Alitalia è ricco di professionalità e verranno presi in considerazione i dipendenti dell’ex Alitalia in cassa integrazione”, ha aggiunto. “Siamo fiduciosi che Ita Airways realizzerà un utile già quest’anno. Lo ha ribadito Carsten Spohr.