NEW YORK – Il conto alla rovescia è partito. Giovedì 3 ottobre arriva il nuovo e dodicesimo album di Taylor Swift, The Life of a Showgirl. La pubblicazione sarà accompagnata da un evento speciale, ovvero il film ‘The Official Release Party, nelle sale cinematografiche dal 2 al 5 ottobre. Al centro della pellicola, la prima mondiale del singolo The Fate of Ophelia, filmati dietro le quinte e riflessioni personali di Taylor.

Il record di pre-order

L’album, che ha già battuto il record dell’ultimo Tortured Poets Department essendo stato già salvato cinque milioni di volte su Spotify, è stato registrato nel 2024 durante il tour The Eras. Una grande consolazione per i fan della star americana delusi dall’annuncio che non sarà lei, ma Bad Bunny, a salire sul palco del Super Bowl previsto per il prossimo 8 febbraio.

Uno stile tra l’audace e il glamour

L’album avrà al suo interno dodici canzoni, dodici come i dollari che serviranno ai fan per l’acquisto del biglietto del party al cinema. Di certo non una mossa casuale per la cantautrice appassionata di numerologia. Nell’album spicca un featuring con Sabrina Carpenter sulla traccia omonima The Life of a Showgirl.

L’album presenta uno stile audace e un’estetica glamour con elementi scintillanti, riferimenti a costumi teatrali e uno schema dominato dall’arancione glitterato. L’artwork la ritrae immersa in acqua. Il riferimento all’Ofelia dell’Amleto di Shakespeare sarebbe in tema con “la prof. di inglese che sposa il collega di ginnastica”, come nell’annuncio del fidanzamento con il campione dei Chiefs di Kansas City Travis Kelce: il matrimonio sembrerebbe alle porte.

Aumentano le apparizioni in Tv della Star

Intanto Taylor Swift sta intensificando le sue apparizioni televisive. Il prossimo 8 ottobre ottobre sarà l’unica ospite del ‘late show’ di Seth Meyers: nel video promozionale, il conduttore indossa il cardigan arancione scintillante lanciato da Swift come merchandising ufficiale in anticipazione dell’album. Un modo per rafforzare musica e immagine, punti cardine della nuova era della showgirl.