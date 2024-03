ROMA – Sinner si prepara al debutto sul cemento della bassa California. La sfida fra l’altoatesino e Thanasi Kokkinakis è in programma venerdì 8 marzo alle ore 20:00 italiane, le 11:00 del mattino a Indian Wells. Jannik inaugurerà così la terza giornata sul centrale, confermando la prevalenza di teen star per la prima volta nel Masters 1000: dal 2019 sono quattro i giocatori sotto i vent’anni ad aver vinto un turno nella competizione.

Intanto, quello che avrebbe dovuto essere il torneo del grande rientro per Rafa Nadal è diventato il torneo del passo indietro. Il campione spagnolo ha infatti annunciato giovedì il ritiro dagli Indian Wells a poche ore dall’esordio. Una decisione presa, come scritto su Twitter, dopo aver analizzato le proprie condizioni fisiche.

It is with great sadness that I have to withdraw from this amazing tournament at Indian Wells.

Everyone knows how much I love this place and how much I love to play here. That’s also one of the reasons why I came very early to the desert to practice and try to get ready. pic.twitter.com/gmvs5kfGO2

— Rafa Nadal (@RafaelNadal) March 7, 2024