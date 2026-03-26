Terremoto nel governo. Santanchè si dimette: “Obbedisco a Meloni” (Il Fatto del giorno)

VideoTerremoto nel governo. Santanchè si dimette: “Obbedisco a Meloni” (Il Fatto del giorno)di Tommaso Di Caprio26 Marzo 2026di Tommaso Di Caprio26 Marzo 2026 4a cura di Tommaso Di Caprio Fatto del giornoTommaso Di Caprio post precedente Migranti, via libera dell’Eurocamera alle norme sui rimpatri. Sì ai return hubs post successivo Trump alza i toni: “Iran faccia sul serio prima che sia troppo tardi” Ti potrebbe interessare Roma antispreco, un’intesa per donare le eccedenze di cibo 26 Marzo 2026 Lumsanews negli studi Rai di Saxa Rubra, i praticanti si mettono alla... 26 Marzo 2026 Scossa post referendum nel governo. Ora rischia Santanchè (Il Fatto del giorno) 25 Marzo 2026 Ristoranti e politica, Delmastro convocato in Antimafia (Il Fatto del giorno) 23 Marzo 2026 TG del 20 marzo 2026 20 Marzo 2026 Il voto che divide: i dubbi degli italiani sul referendum 20 Marzo 2026