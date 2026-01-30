TG del 30 Gennaio 2026

TGVideoTG del 30 Gennaio 2026di Giacomo Basile30 Gennaio 2026di Giacomo Basile30 Gennaio 2026 12Conduzione: Giacomo BasileCoordinamento: Greta GiglioCollegamento: Sofia SilveriDigiwall: Elisa OrtusoServizi di: Alessio Corsaro, Irene Di Castelnuovo, Flavia Falduto, Lorenzo Giovanardi, Sofia Landi, Leonardo Macciocca, Filippo Saggioro, Valerio Francesco Silenzi, Iris VenutoGiacomo Basile post precedente Al via l’anno giudiziario. Nordio: “La riforma mina l’autonomia? Blasfemia” post successivo Alcaraz in finale tra crampi e nausea. Zverev polemico: “Proteggete lui e Sinner” Ti potrebbe interessare Il decreto semplificazioni arriva in Consiglio dei ministri (Il Fatto del giorno) 29 Gennaio 2026 Disastro ambientale a Niscemi, un’emergenza lunga due secoli (Il Fatto del Giorno) 28 Gennaio 2026 Ddl stupri, proteste dopo il via libera del Senato al nuovo testo... 28 Gennaio 2026 Milano, 28enne ucciso a Rogoredo. Poliziotto indagato per omicidio volontario (Il Fatto... 27 Gennaio 2026 Nuovo record per l’oro: superata la soglia dei 5000 dollari (Il Fatto... 26 Gennaio 2026 La morte di Alex Pretti scuote l’America. È scontro tra federali e... 26 Gennaio 2026