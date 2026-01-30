Iran, Teheran tappezzata di gigantografie anti-Usa

TEHERAN – Si respira tensione per le strade di Teheran. Dopo le minacce rivolte dal presidente statunitense Donald Trump all’Iran, i cittadini iraniani hanno riempito palazzi e muri di gigantografie anti-Usa.

Le affermazioni del tycoon, che ha annunciato l’arrivo “di una massiccia Armata” in Iran, hanno scatenato le reazioni del Paese. Il presidente statunitense ha avvertito che l’Iran potrebbe essere attaccato “con velocità e violenza” se non accetterà le richieste del governo americano.

Già nei giorni scorsi, mentre la portaerei Uss Abraham Lincoln e le navi da guerra iniziavano a lasciare le basi statunitensi, le autorità iraniane avevano svelato un nuovo murale in una piazza centrale della capitale. La gigantografia in piazza Enghelab raffigura diversi aerei danneggiati sul ponte di volo di una portaerei. Lo slogan recita: “Chi soffia sul vento scatena una tempesta” (“If you sow the wind, you will reap the whirlwind“) .

Nelle ultime ore sono numerosi altri murales e cartelloni che prendono di mira Usa e Israele e che celebrano i soldati di Teheran. Un avvertimento diretto agli Stati Uniti a non tentare un attacco militare.