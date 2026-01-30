NEWS ANSA

Sito aggiornato alle 12:41 del 30 gennaio 2026

HomeFotogallery Iran, Teheran tappezzata di gigantografie anti-Usa
Fotogallery

Iran, Teheran tappezzata di gigantografie anti-Usa

di Elisabetta Guglielmi30 Gennaio 2026
di Elisabetta Guglielmi30 Gennaio 2026
Cartellone pubblicitario anti-USA e Israele a Teheran, Iran, 29 gennaio 2026

Cartellone pubblicitario anti-USA e Israele fotografato per le strade di Teheran, Iran il 29 gennaio 2026 | Foto Ansa

cartellone pubblicitario anti-USA e anti-Israele a Teheran

Murales anti-Usa e manifesti di protesta per l'escalation militare di Trump | Foto Ansa

murale anti-USA a Teheran

Cartelloni anti-Usa sulle facciate dei palazzi a Teheran dopo le minacce di Trump | Foto Ansa

cartellone pubblicitario anti-USA e anti-Israele a Teheran, Iran, 29 gennaio 2026

I palazzi di Teheran tappezzati di gigantografie anti-Usa dopo le minacce di Trump | Foto Ansa

Una donna iraniana cammina accanto a un dipinto murale raffigurante soldati iraniani a Teheran

Una donna iraniana cammina accanto a un dipinto murale raffigurante soldati iraniani a Teheran | Foto Ansa

Un uomo iraniano cammina accanto a un dipinto murale raffigurante soldati iraniani a Teheran, Iran

Sui muri delle strade di Teheran sono stati dipinti numerosi murali per protestare contro le minacce di Trump | Foto Ansa

Una donna iraniana cammina davanti a un grande cartellone pubblicitario anti-USA in piazza Enqelab

Una donna iraniana cammina davanti a un grande cartellone pubblicitario anti-USA in piazza Enqelab: l’immagine dipinta raffigura diversi aerei danneggiati sul ponte di volo di una portaerei e reca lo slogan: "Chi semina vento raccoglie tempesta" | Foto Ansa

TEHERAN – Si respira tensione per le strade di Teheran. Dopo le minacce rivolte dal presidente statunitense Donald Trump all’Iran, i cittadini iraniani hanno riempito palazzi e muri di gigantografie anti-Usa.
Le affermazioni del tycoon, che ha annunciato l’arrivo “di una massiccia Armata” in Iran, hanno scatenato le reazioni del Paese. Il presidente statunitense ha avvertito che l’Iran potrebbe essere attaccato “con velocità e violenza” se non accetterà le richieste del governo americano.

Già nei giorni scorsi, mentre la portaerei Uss Abraham Lincoln e le navi da guerra iniziavano a lasciare le basi statunitensi, le autorità iraniane avevano svelato un nuovo murale in una piazza centrale della capitale. La gigantografia in piazza Enghelab raffigura diversi aerei danneggiati sul ponte di volo di una portaerei. Lo slogan recita: “Chi soffia sul vento scatena una tempesta” (“If you sow the wind, you will reap the whirlwind“) .

Nelle ultime ore sono numerosi altri murales e cartelloni che prendono di mira Usa e Israele e che celebrano i soldati di Teheran. Un avvertimento diretto agli Stati Uniti a non tentare un attacco militare.

Ti potrebbe interessare

Miami, cattolici in marcia per i migranti: “Noi contro Trump”

29 Gennaio 2026

Gaza, per sopravvivere si brucia la plastica: “Bambini a rischio intossicazione”

28 Gennaio 2026

Ricordare Auschwitz. Le celebrazioni nel mondo per il giorno della Memoria

27 Gennaio 2026

Minneapolis, la rabbia delle piazze contro l’Ice: “Siete dei killer”

26 Gennaio 2026

L’Australia si ferma in memoria delle vittime della strage di Bondi Beach

23 Gennaio 2026

Davos, centinaia in piazza contro Trump e il World Economic Forum

19 Gennaio 2026
Accessibility by WAH