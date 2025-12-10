Trump gela Zelensky e l’Europa: “Siete deboli, accettate il piano Usa” (Il Fatto del giorno)

VideoTrump gela Zelensky e l’Europa: “Siete deboli, accettate il piano Usa” (Il Fatto del giorno)di Valerio Francesco Silenzi10 Dicembre 2025di Valerio Francesco Silenzi10 Dicembre 2025 7A cura di Valerio Francesco SilenziFatto del giornoValerio Francesco Silenzi post precedente Palermo, maxi blitz antimafia: 50 misure cautelari. Smantellato traffico di stupefacenti post successivo Roma, studentessa violentata. Montesacro scende in piazza: “Quartiere insicuro, servono più controlli” Ti potrebbe interessare Zelensky a Roma cerca la sponda di Meloni. “Condivideremo il piano rivisto... 09 Dicembre 2025 Reporter senza frontiere: “67 giornalisti uccisi nell’ultimo anno, quasi la metà a... 09 Dicembre 2025 Violenze in corsia, infermieri nel mirino 05 Dicembre 2025 Allarme marciapiedi a Roma. Pronto piano da oltre 24 milioni 05 Dicembre 2025 La casa di Pasolini rivive 05 Dicembre 2025 Esquilino senza pace a un anno dalla zona rossa 05 Dicembre 2025