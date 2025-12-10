NEWS ANSA

Cronaca

Palermo, maxi blitz antimafia
Colpiti clan e narcotraffico
Disposte 50 misure cautelari

Svelati nuovi organigrammi nella città

Lagalla: "Criminalità colpita duramente"

di Pietro Bazzicalupi10 Dicembre 2025
Un'auto della Polizia di Stato | Foto Ansa

PALERMO – Maxi operazione antimafia a Palermo. Nella notte di mercoledì 10 dicembre la Polizia di Stato ha eseguito misure cautelari nei confronti di 50 persone, accusate a vario titolo di associazione mafiosa, estorsione, intestazione fittizia di beni e traffico di stupefacenti. 

L’indagine

Di questi 19 sono stati portati in carcere, sei agli arresti domiciliari, mentre per altri 25 è stato disposto un provvedimento di fermo. L’indagine, coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia guidata dal procuratore Maurizio de Lucia, e condotta con l’impiego di oltre 350 agenti, ha permesso di ricostruire un vasto traffico di droga e di svelare i nuovi organigrammi di uno dei principali mandamenti mafiosi della città.

Le parole del sindaco di Palermo

“Desidero esprimere il mio più profondo apprezzamento per la vasta e articolata operazione condotta nella notte”, ha dichiarato il sindaco di Palermo, Roberto Lagalla, sottolineando come l’intervento abbia “colpito duramente le articolazioni della criminalità organizzata del mandamento della Noce e importanti traffici di sostanze stupefacenti attivi in diversi quartieri”. Il primo cittadino ha inoltre ringraziato Polizia, Dda e tutti gli investigatori “che con professionalità e dedizione hanno portato avanti un lavoro di grande valore per la sicurezza dei nostri concittadini”, ribadendo l’importanza del costante impegno istituzionale nella lotta alla mafia.

